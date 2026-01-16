Un grave accidente se registró este jueves por la noche en el kilómetro 1.189 de la Ruta Nacional 22, a metros de la subcomisaria de Guerrico, cuando una camioneta Toyota Hilux intentó sobrepasar a un camión. El rodado dio varios tumbos y quedó con importantes daños materiales, mientras que sus ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió en un tramo de la ruta donde el tránsito es intenso y las maniobras de sobrepaso requieren máxima precaución. La camioneta intentó adelantar a un camión Scania R-500 de gran porte, pero perdió el control, dio varios tumbos y terminó despistando hacia la banquina, del lado opuesto de la ruta.

Testigos del hecho alertaron de inmediato a las autoridades, y personal de la Policía de Río Negro junto al Cuerpo de Seguridad Vial acudieron al lugar para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito. En la camioneta viajaban 4 personas que resultaron con heridas y fueron trasladadas a un centro de salud donde se evaluó su estado. Un joven de 21 años presentó dolores en un hombro. Mientras que un hombre de 80 años y los otros dos ocupantes resultaron ilesos. Al conductor, de 39 años se le realizó el test de alcoholemia, el que arrojó negativo.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso para determinar las circunstancias del accidente. En paralelo, se realizaron pericias en el lugar y se relevó la mecánica del siniestro.

La Ruta Nacional 22 es uno de los corredores más importantes de la Patagonia, conectando localidades clave de Río Negro y Neuquén. En temporada estival, el tránsito se incrementa notablemente, lo que aumenta el riesgo de siniestros viales.