Pasaron más de tres años para que Victorio “El Paraguayo” Solís volviera a estar tras las rejas. En un operativo sorpresa de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, fue recapturado esta madrugada mientras dormía. El hombre, condenado a 15 años de prisión por el crimen de Leonardo Crededio, estaba oculto en una construcción precaria del barrio Brentana. La detención cerró una larga etapa de fuga tras haber violado una salida transitoria, cortarse la tobillera electrónica y desaparecer del radar judicial, cuando estaba a pocos meses de cumplir la condena.

La caída no fue casual. El operativo se concretó luego de tareas de inteligencia silenciosas. Con una orden judicial en mano, los investigadores allanaron una vivienda de calle Juan XXIII, donde Solís se escondía en una habitación improvisada, al fondo de un terreno, lejos de la calle y de las miradas. Allí lo encontraron, sin margen para escapar. Estaba prófugo desde octubre de 2022, con pedido de captura y rebeldía vigente, solicitado por el juez de Ejecución Penal Lucas Lizzi.

¿Quién es el Paraguayo Solís?

Pero para entender el impacto de esta recaptura hay que retroceder en el tiempo. Solís no era un preso común. Cumplía una condena por un homicidio que sacudió a Cipolletti en 2011. Sin embargo, con el paso de los años accedió a beneficios de ejecución de pena, entre ellos una salida transitoria, bajo control electrónico. Fue en ese contexto cuando tomó la decisión de no volver. Se quitó la tobillera, rompió las reglas y eligió la clandestinidad. Desde ese momento, el reloj de la pena se frenó.

En ese escenario, la Justicia ahora deberá definir un punto clave: el tiempo que estuvo prófugo no se computa como cumplimiento de condena. Es decir, aunque en los papeles debía agotar la pena el 15 de marzo de 2026, esos tres años y tres meses fuera del control judicial podrían estirar su estadía tras las rejas. Todo será analizado en la audiencia de control de detención, a cargo del fiscal Juan Pablo Escalada.

El Paraguayo Solís fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de Leo Crededio o Leo Godoy, cuando este le fue a comprar droga

El nombre de Solís está atado para siempre al de Leonardo Crededio, la víctima del crimen. Crededio tenía 29 años cuando fue asesinado de varios disparos. La investigación judicial determinó que no fue un asalto, como se intentó instalar en un primer momento, sino que el ataque ocurrió cuando la víctima intentaba comprar droga en la casa del propio Solís. La Cámara Primera en lo Criminal descartó la versión de la defensa y sostuvo que el testimonio clave fue el de Maximiliano Terk, quien acompañaba a Crededio aquella noche fatal.

Crededio, conocido también como "Leo Godoy", no era un desconocido para el ambiente policial. Es que al momento de que lo asesinaran, estaba prófugo de la cárcel de Roca. Fue baleado en el tórax tras un enfrentamiento que, otra vez, tuvo como telón de fondo drogas, armas y ajustes de cuentas. Su historia terminó como había vivido: a los tiros, en plena calle y ante la mirada de vecinos y familiares.

Mientras tanto, Solís siguió su propio camino. Durante más de tres años logró esconderse en barrios populares, cambiando de refugio, lejos del sistema que lo había beneficiado. No fue una fuga cinematográfica, sino una decisión sostenida en el tiempo: aprovechó una salida, rompió el control y se borró.

Ahora, con la recaptura consumada, el círculo parece cerrarse. El homicida volvió a quedar a disposición de la Justicia.