Un complejo operativo de rescate se desplegó entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves en la zona del cerro Catedral, en Bariloche, cuando una turista de 35 años sufrió una grave lesión mientras realizaba una travesía de montaña junto a un grupo de amigos.

La mujer se encontraba descendiendo por el pedrero en el trayecto que une el refugio Frey con el refugio Jakob, uno de los circuitos más transitados por excursionistas en la cordillera rionegrina. En ese sector, caracterizado por su pendiente pronunciada y la presencia de rocas sueltas, sufrió una caída que le provocó una lesión de consideración, lo que obligó a activar un operativo de emergencia.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde. Tras la caída, la mujer quedó imposibilitada de continuar la travesía por sus propios medios. Sus compañeros decidieron ascender hasta el refugio San Martín para dar aviso de la situación y solicitar ayuda. Allí se activó el protocolo de emergencia de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, que coordina habitualmente este tipo de intervenciones en la montaña.

Personal del refugio San Martín se trasladó hasta el lugar del accidente para verificar el estado de la víctima y brindar la primera asistencia. La evaluación inicial confirmó la gravedad de la lesión y la necesidad de una evacuación aérea, dado que el terreno dificultaba cualquier traslado terrestre.

La decisión de evacuar en helicóptero

Debido a la ubicación de la mujer y a las condiciones del terreno, se resolvió solicitar la intervención de un helicóptero. Sin embargo, las condiciones meteorológicas del miércoles por la tarde no permitieron realizar el vuelo de inmediato. Por esa razón, el operativo se reprogramó para la mañana del jueves, cuando el clima mejoró y se pudo concretar la evacuación.

El jueves temprano, equipos especializados en rescate de montaña se dirigieron nuevamente al lugar para estabilizar a la víctima y preparar su traslado. La coordinación incluyó a personal de la Comisión de Auxilio, trabajadores de refugios y pilotos con experiencia en operaciones aéreas en zonas de difícil acceso.

La intervención requirió un despliegue logístico importante. El helicóptero se dirigió hasta el sector del pedrero, donde la mujer fue inmovilizada y asegurada para el traslado. La maniobra se realizó en condiciones complejas, con viento y terreno irregular, lo que demandó precisión y coordinación entre los equipos.

Finalmente, la turista fue trasladada en helicóptero hasta un centro asistencial de Bariloche, donde recibió atención médica especializada. El operativo culminó en horas de la mañana del jueves, tras más de 12 horas de coordinación desde que se produjo el accidente.