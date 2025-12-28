Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 14:05 horas sobre la ruta nacional 151, a escasos metros de la estación de servicio de la localidad pampeana de Algarrobo del Águila, cuando un automóvil que se dirigía hacia Neuquén volcó tras una descompensación del conductor.

Según se informó, el hecho involucró a un Renault Clio en el que viajaban dos personas. Al recibir el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios de Algarrobo del Águila, integrada por cinco efectivos, acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia.

En diálogo con medios locales, el subjefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Nicolás Verdugo, explicó que el conductor, un hombre mayor de edad, relató que el vuelco se produjo luego de haber sufrido una baja repentina de presión arterial, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo y el posterior vuelco sobre la calzada.

Tras el accidente, ambos ocupantes fueron trasladados al Centro de Salud local, donde fueron asistidos por personal médico. Allí se constató que presentaban lesiones de carácter leve, sin riesgo para sus vidas.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control, aunque la situación fue rápidamente normalizada. Las autoridades reiteraron la importancia de detener la marcha ante cualquier malestar físico para evitar este tipo de episodios en rutas de alto tránsito.