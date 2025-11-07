Este viernes por la mañana, personal de la Policía del Neuquén y del área de Resguardo Territorial de la Municipalidad llevaron adelante la demolición de construcciones precarias ubicadas sobre la calle Cortez Rarte, paralela a Necochea, en el oeste de la ciudad.

El operativo se realizó en un predio municipal que había sido ocupado en los últimos días por personas en situación de calle, y donde ya se habían levantado casillas de nylon, madera y algunas estructuras con mampostería.

El comisario Damián Arguello, jefe de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, explicó en declaraciones a AM550 que “desde hace una semana este predio había sido ocupado por personas en situación de calle, que realizaron construcciones precarias. Algunas ya habían comenzado a levantar paredes de material, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos”.

Según detalló el funcionario policial, la fiscal Valeria Panozzo ordenó la consigna policial del lugar y este viernes se procedió, junto al director de Resguardo Territorial, Juan Germán, a la demolición de las casillas. “No eran viviendas constituidas, sino estructuras improvisadas con nylon y madera”, precisó.

“Era un terreno ocupado con casillas improvisadas y algunas de mampostería”, explicó el comisario Damián Arguello.

Sin personas en el lugar

Arguello confirmó que no había personas dentro del predio al momento del operativo. “Las personas habían sido demoradas y trasladadas a la Comisaría 16 días atrás, puestas a disposición de la Justicia, y luego recuperaron la libertad. Desde entonces, había una consigna policial impidiendo el ingreso de materiales y personas”, indicó.

En cuanto a las pertenencias reclamadas por algunos vecinos linderos, el comisario aclaró que “por orden de la Fiscalía no se permitió retirar elementos del lugar, por lo que se demolió y destruyó la totalidad de las pertenencias que había”.

Terreno municipal y zona conflictiva

El terreno, según precisó Arguello, pertenece al municipio y no a particulares. “Es un sector conflictivo, aunque habíamos logrado bajar el índice delictivo en la zona. Últimamente no tuvimos delitos en ese punto exacto, pero sí había mucha concentración de gente en situación de calle”, explicó.

Consultado sobre la problemática social en el oeste neuquino, el comisario reconoció que el número de personas sin hogar “creció de manera exponencial en la jurisdicción de la Comisaría 16”. “La mayoría de los identificados no son de Neuquén ni de la provincia. Vienen en busca de trabajo y terminan en esta situación”, agregó.

Consigna policial permanente

Finalmente, Arguello confirmó que permanecerá una consigna policial en el lugar hasta que la Fiscalía disponga la liberación total del predio. “Seguiremos controlando el sector para evitar nuevas ocupaciones”, concluyó.