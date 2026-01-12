La tranquilidad de la tarde de Cipolletti se vio interrumpida por una situación frecuente que causa indignación y bronca. Cuando la ciudad llegaba a los 30° de calor, vecinos se agruparon alrededor de un auto donde notaron que había cuatro perros encerrados.

Se trataba de perros pequeños, de raza parecida al caniche, que estaban dentro de un auto estacionado el calle Italia 100 con todos los vidrios cerrados. Afortunadamente un transeúnte notó que estaban allí y se generó un gran despliegue alrededor en cuestión de minutos.

En el video tomado por una de las vecinas se puede ver a los perros ladrando dentro del vehículo, sin ninguna persona acompañándolos, en una tarde calurosa en la ciudad.

Según relataron algunos de los presentes, los animales llevaban allí al menos una hora y media, ya que desde ese momento estaban esperando con la policía a que aparezcan los responsables. En caso de hacerse presentes, se les reclamaría que eso era maltrato animal. Sin embargo, los dueños nunca aparecieron.

Frente a la desesperación de los animales, que probablemente comenzaban a sufrir el calor, las autoridades procedieron con las medidas que se toman en estos casos y rompieron un vidrio para poder rescatarlos. Una vez sacados del auto, fueron tomados por vecinos que intentaron tranquilizarlos y asegurarse que se encontraran bien sin signos de deshidratación o heridas.

Lo último que indicaron fue que seguían allí esperando a los dueños para reclamarles por su mala conducta, que se enmarca bajo la Ley de Maltrato Animal, entendiendo que los responsables no habían dejado aire acondicionado ni ventanas abiertas para los perros.

En este tipo de situaciones, la acción de la rotura de la ventana para salvar a un animal se considera legítima en base al artículo 34.3 del Código Penal que, en estos casos, reconoce el estado de necesidad. También, la ley 14.346 sobre maltrato animal ampara esta situación.

En caso de ver a un animal encerrado en un vehículo, primero se debe tomar una foto y luego romper una ventana para sacarlo.