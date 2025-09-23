Allanamientos por maltrato animal: encontraron un arma en el campo investigado

La tranquilidad de Junín de los Andes se vio alterada este martes 23 de septiembre cuando personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur llevó adelante allanamientos en distintos puntos de la localidad, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

Las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías y supervisadas por el Ministerio Público Fiscal, que avanza con una causa que genera preocupación e indignación en la comunidad.

En uno de los procedimientos realizados en un inmueble rural, los efectivos hallaron y secuestraron un arma de fuego calibre 22, que quedó bajo cadena de custodia y será incorporada a la investigación judicial.

La causa, que busca determinar la responsabilidad de los presuntos actos de crueldad hacia animales, continúa en plena etapa de investigación, mientras crece la expectativa por posibles nuevas medidas judiciales.