Vecinos de Centenario han denunciado una situación recurrente y preocupante que ocurrió en la ruta de Cinco Saltos el pasado sábado 24 a la madrugada, a la altura del acceso al balneario municipal de la localidad neuquina.

Según indicaron, iban transitando por la zona cuando advirtieron que había una gran madera sobre el asfalto, con clavos colocados, como "miguelitos", para que los vehículos pinchen las ruedas y queden a la deriva en una zona sin luz.

Al menos cuatro rodados en total se vieron afectados y debieron detener su marcha en medio de la oscuridad del lugar para verificar lo que había sucedido y tratar de reemplazar los neumáticos. Según expresaron temieron ser asaltados y suponen que el fin de quienes colocaron la madera era ese, demorarlos, obligarlos a frenar y robarles.

Este tipo de engaños son frecuentes en la zona y hay denuncias de personas que tiran piedras desde puentes o la banquina a los automovilistas, asustándolos para obligarlos a detenerse.

Una vecina de Centenario indicó que dio aviso a la Comisaría Quinta para alertar de lo que les ocurrió y que las autoridades estén informadas.