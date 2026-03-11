El Gobierno nacional lanzó una nueva línea de créditos para financiar la recría y el engorde de ganado bovino, una herramienta que apunta a aumentar la producción de carne y mejorar el rendimiento en el campo. El anuncio se realizó en Expoagro 2026 y también incluyó préstamos de inversión a largo plazo para modernizar la industria agroalimentaria, con montos millonarios destinados a productores, PyMEs y grandes empresas del sector.

La presentación se llevó a cabo en el predio de la feria agroindustrial en San Nicolás, donde el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, junto al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Maximiliano Voss, dieron a conocer las nuevas herramientas financieras pensadas para impulsar el crecimiento del sector agropecuario.

En primer lugar, el Gobierno amplió la línea de créditos en valor producto destinada al sector ganadero. Se trata de préstamos diseñados para financiar capital de trabajo durante todo el ciclo productivo del ganado, desde la incorporación de los animales hasta su recría, engorde y posterior comercialización.

Según explicaron desde la cartera agropecuaria, el objetivo es claro: aumentar la productividad y lograr más kilos de carne por animal y por hectárea, una meta clave para fortalecer el mercado interno y las exportaciones.

Los préstamos tendrán un monto máximo de hasta 800 millones de pesos por productor o empresa. Una de las particularidades de esta línea es que las cuotas se fijan en kilos de novillo, lo que permite que el valor de la deuda se mantenga atado a la evolución del mercado ganadero.

De esta manera, los pagos se realizan en pesos pero tomando como referencia el índice del novillo del Mercado Agroganadero, una modalidad que busca dar previsibilidad a los productores frente a los cambios de precios. Además, el financiamiento se otorga en UVA, con una tasa fija del 8% anual y un plazo de hasta tres años.

Pero el paquete de medidas no termina ahí. Durante el anuncio también se presentó una segunda línea de créditos destinada a inversiones de mayor escala dentro del complejo agroalimentario. Estos préstamos están pensados para financiar proyectos industriales en pesos o dólares y apuntan a la modernización de plantas, la compra de maquinaria, infraestructura energética o sistemas de tratamiento de efluentes.

El programa alcanza tanto a PyMEs como a grandes empresas, con montos que pueden llegar hasta los 6.500 millones de pesos para las pequeñas y medianas firmas. Los plazos pueden extenderse hasta diez años, con hasta dos años de gracia antes de comenzar a pagar el crédito.

Además, dentro de esta herramienta también se incluyó la modalidad de leasing para la compra de equipamiento industrial, camiones o maquinaria logística. En estos casos, la financiación puede cubrir hasta el 100% del valor del bien, incluido el IVA.

Según destacaron desde el Gobierno, estas herramientas forman parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo productivo del sector agroalimentario y mejorar su capacidad exportadora, especialmente después del acuerdo comercial alcanzado recientemente con Estados Unidos.

En paralelo, durante los cuatro días que dura Expoagro, el equipo técnico del banco estará presente en el denominado “Patio BICE”, un espacio dentro del stand oficial donde los productores podrán acercarse para recibir asesoramiento sobre cómo acceder a los créditos y conocer las condiciones de financiamiento disponibles.