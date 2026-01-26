La investigación por el accidente en los médanos de Pinamar que dejó gravemente herido al nene Bastian Jeréz sumó un dato clave en las últimas horas. Las pericias toxicológicas confirmaron que los dos conductores de los vehículos involucrados manejaban con alcohol en sangre, mientras que el padre del niño dio negativo en los análisis.

Los estudios se realizaron en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, a partir de muestras extraídas luego del choque y conservadas bajo estrictos protocolos. El objetivo fue determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto entre el UTV y la camioneta Volkswagen Amarok.

Según los resultados incorporados a la causa, la conductora del UTV, Naomi Quirós, de 24 años, presentó 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta, registró 0,25. Ambos valores superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero al alcohol al volante.

En contraste, el análisis correspondiente a Maximiliano Jeréz, padre de Bastian y también imputado en la causa, arrojó resultado negativo. Además, los peritos descartaron la presencia de estupefacientes en los tres conductores sometidos a los estudios. Las pericias fueron supervisadas por un profesional farmacéutico, a pedido de la defensa del padre del niño, para garantizar la transparencia del procedimiento.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa con peritajes mecánicos sobre ambos vehículos, que buscan establecer las condiciones técnicas en las que circulaban al momento del choque. Esos estudios comenzaron la semana pasada y aún no finalizaron.

El accidente ocurrió el 12 de enero, en la zona de médanos conocida como La Frontera, uno de los sectores más concurridos por vehículos todoterreno durante el verano. Allí colisionaron el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari. El impacto dejó al niño con lesiones de extrema gravedad.

Tras el siniestro, Bastian fue trasladado a un hospital local y luego derivado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Desde entonces fue sometido a seis intervenciones quirúrgicas, la última vinculada a una fijación cervical y una traqueotomía. Actualmente, el nene de 8 años permanece internado en terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo monitoreo permanente.

En paralelo, la fiscalía avanza para determinar el grado de responsabilidad penal de los adultos involucrados. En ese marco, el padre de Bastian fue imputado por lesiones culposas, al considerar que podrían no haberse respetado las medidas de seguridad durante la circulación en una zona de alto riesgo.