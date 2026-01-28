Un turista vivió una situación de extrema tensión en Bariloche cuando, al bajarse momentáneamente de su vehículo, encontró a un ladrón robando su equipaje. El delincuente, al intentar huir con las pertenencias, no pudo soportar el peso de las valijas y fue rápidamente alcanzado por la víctima.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, pasadas las 17, en la intersección de Onelli y Gallardo, donde un Fiat Cronos de alquiler estaba estacionado. El ladrón había forzado una de las puertas del vehículo y sustraído dos valijas y una mochila antes de que la víctima lo detectara.

Tras darse cuenta del robo, el turista comenzó una persecución para recuperar sus pertenencias. En el camino, el delincuente se deshizo de los objetos robados, pero fue alcanzado y detenido a pocas cuadras del lugar del delito.

Al llegar la Policía, se encontró en poder del ladrón un equipo de comunicaciones (inhibidor), aunque no fue utilizado para abrir el vehículo. El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde se iniciaron las actuaciones por robo.