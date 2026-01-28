La cronista de TN, Giuliana Salguero, quedó en el centro de la escena mediática luego de protagonizar un episodio tan inesperado como incómodo durante un móvil en vivo que rápidamente se viralizó. La situación ocurrió en la tarde del martes y fue comentada tanto en televisión como en redes sociales, donde el fragmento no tardó en circular.

Todo sucedió mientras Giuliana Salguero realizaba una nota para el noticiero Nuestra tarde desde el barrio porteño de Recoleta. El objetivo del móvil era reflejar el intenso calor que se vivía en la Ciudad de Buenos Aires, y para eso la periodista ingresó a un local de venta de bikinis y trajes de baño.

En diálogo distendido con una de las vendedoras, la cronista comenzó a observar distintas prendas exhibidas en el perchero. En tono relajado y entre risas, Giuliana Salguero lanzó al aire: “Vendeme o regalame algo, un traje de baño, a mí me gustó esta”, mientras sostenía una bikini que había llamado su atención.

Luego de consultar el precio de la prenda y escuchar que costaba 77 mil pesos, la periodista reaccionó con sorpresa y humor: “Yo sabía que me iba a quedar un poco cara esta”. Sin embargo, lejos de dejarla en su lugar, continuó la escena con una frase que desató la polémica.

“Me la llevo, dale… Me la llevo. Bueno fue un placer, hasta luego”, dijo Giuliana Salguero antes de retirarse del local con la bikini en la mano, dando por finalizada la entrevista. Al salir, incluso comentó sonriente ante un transeúnte que le habían regalado la prenda.

La situación dio un giro inesperado cuando, segundos después, la dueña del comercio salió detrás de la cronista para pedirle que le devolviera la bikini. Al aire, Giuliana Salguero reaccionó entre risas: “La vino a buscar, fui feliz por dos minutos, pero son dos minutos que valieron la pena”.

El momento generó un fuerte debate en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la actitud de la periodista y la acusaron de haber intentado llevarse la prenda sin permiso. Otros, en cambio, interpretaron la escena como un malentendido o una broma desafortunada.

Lejos de esquivar la polémica, Giuliana Salguero compartió el video en sus propias redes sociales y le restó dramatismo a lo ocurrido. Con humor, la cronista dejó en claro que no se trató de un robo, aunque el episodio ya había quedado instalado como uno de los momentos televisivos más comentados del día.