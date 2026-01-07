El fuerte despliegue policial que sorprendió desde temprano este miércoles a los vecinos del barrio Belgrano ya tiene explicación y resultados concretos. Los allanamientos realizados en el sector conocido como Toma La Familia se originaron a partir de una denuncia por amenazas con armas en el marco de un conflicto familiar, y derivaron en dos personas demoradas y el secuestro de municiones calibre 9 milímetros, según confirmó la Policía a Mejor Informado.

Las diligencias se llevaron adelante durante la mañana de este miércoles en dos viviendas cercanas entre sí, ubicadas en las manzanas 3 y 4 del asentamiento, bajo la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Rubén Rodríguez, coordinador de la zona Sureste dependiente de la Dirección Seguridad Confluencia, explicó a Mejor Informado que el procedimiento fue ordenado a partir de una denuncia radicada el 4 de enero. “Las diligencias fueron por una denuncia que se radicó el 4 de enero del presente año. Fue por una cuestión familiar entre hermanos”, detalló.

Según precisó, el conflicto se produjo cuando un hombre amenazó a su hermana y al hijo de ella, utilizando presuntamente un arma de fuego. La denuncia fue realizada por la mujer en la Oficina de Violencia de la Comisaría Segunda, donde aportó características del arma con la que habría sido intimidada.

“No hubo disparos, fue una amenaza. La mujer describió el arma y en base a esas características se liberó la orden de allanamiento”, aclaró Rodríguez.

De acuerdo a la información policial, ambos hermanos viven en el mismo sector de la Toma La Familia, aunque en distintos domicilios. El episodio habría ocurrido en el marco de una pelea familiar, aunque desde la Policía aclararon que no se pudo establecer el motivo puntual del enfrentamiento. “Fue una pelea familiar, pero en la denuncia no hay mayores detalles sobre el motivo”, indicó el coordinador zonal.

El resultado de los allanamientos

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró siete cartuchos calibre 9 milímetros, además de una bicicleta, y demoró a dos personas de sexo masculino que se encontraban en uno de los domicilios allanados. “Para la correcta identificación se los demoró y se los trasladó a la comisaría”, explicó Rodríguez.

Consultado sobre si entre los demorados se encontraba el hombre señalado como autor de las amenazas, el funcionario fue contundente:

“No, el sindicado como autor no estaba en el domicilio”.

Según se informó, en la vivienda se encontraban otros dos hombres sin vínculo familiar con la denunciante, quienes habrían quedado cuidando el lugar en ausencia del principal sospechoso. “No tienen ninguna vinculación familiar. Supuestamente estaban cuidando el domicilio”, agregó.

Situación de los demorados y continuidad de la causa

Al cierre de esta nota, las personas demoradas aún no habían recuperado la libertad, ya que se aguardaba la confirmación judicial sobre antecedentes o pedidos vigentes. “Hay que esperar la respuesta del sistema judicial para ver si tienen pedido o no”, indicó Rodríguez.

En cuanto al hombre denunciado por las amenazas, se informó que no estaba en el lugar al momento de los allanamientos y que se encontraría de viaje dentro de la provincia. Una vez que se completen las identificaciones y se analicen los antecedentes, la Policía dará intervención nuevamente a la Oficina de Violencia, que definirá las próximas medidas a adoptar en la causa.

Del misterio al esclarecimiento

El operativo había generado preocupación desde las primeras horas del día, con calles cortadas, patrulleros y presencia de una unidad especial.

Con el correr de las horas, el panorama comenzó a aclararse: no se trató de un procedimiento al azar ni de un hecho aislado, sino de una intervención judicial vinculada a un conflicto intrafamiliar con amenazas graves.