Un conductor que regresaba de una fiesta tras consumir alcohol cruzó de carril, chocó y provocó el vuelco de una camioneta petrolera con cuatro trabajadores heridos. En lugar de detenerse, escapó sin visibilidad por el capot levantado, lo cual impedía visualizar el camino, y generó una persecución peligrosa de tres kilómetros. El episodio ocurrió este lunes en la Ruta Provincial 51 y terminó con el responsable demorado y sometido a una prueba de alcoholemia.

Un choque evitable que terminó en un vuelco

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este jueves sobre la Ruta 51, cuando una camioneta Toyota SW4 cruzó de carril y chocó desde atrás a una Ford Ranger de la empresa LPL Service, que se dirigía a Añelo con trabajadores petroleros rumbo a su jornada laboral.

El impacto fue directo y violento. La camioneta de la empresa volcó sobre la calzada y sus ocupantes sufrieron golpes de distinta consideración. Uno de los trabajadores relató al personal policial el momento del choque:

“Se cruzó de carril y sentimos el golpe desde atrás”, dijo uno de los tripulantes accidentados.

No frenó, no asistió y decidió escapar

Lejos de detenerse o asistir a las personas heridas, el conductor responsable volvió a cruzar de carril y huyó del lugar. La decisión no solo agravó la situación de las víctimas, sino que sumó un nuevo riesgo en una ruta clave para el tránsito petrolero.

Durante la fuga, varios vehículos comenzaron a seguirlo para intentar que detuviera la marcha. Un video que circuló en redes sociales mostró la escena: la camioneta avanzando con el capot completamente levantado, sin visibilidad, mientras era seguida por otros rodados a escasa distancia.

Tres kilómetros de persecución en plena ruta

La situación fue advertida por un móvil policial de la Comisaría 49, apostado en el sector del dique, cuyos efectivos observaron cómo varios vehículos perseguían a la camioneta que escapaba.

Esa persecución improvisada permitió alertar a la policía y finalmente detener el rodado. El subcomisario de Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez, confirmó que el conductor fue demorado tras recorrer varios kilómetros:

“Hicieron 3 kilómetros hasta que lo atraparon y se resguardó al conductor para ser trasladado al hospital de San Patricio del Chañar para la prueba de alcoholemia”.

Venían de una fiesta y habían consumido alcohol

En la Toyota SW4 viajaban cuatro personas mayores de edad: el conductor, dos mujeres y un joven. Según lo manifestado por los propios ocupantes del vehículo, regresaban de una fiesta en la ciudad de Centenario y habían estado consumiendo alcohol antes de iniciar el viaje hacia el Lago Mari Menuco.

El conductor, un hombre de 42 años domiciliado en esa zona, fue trasladado al hospital para la realización del test de alcoholemia, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Cuatro trabajadores heridos y trasladados de urgencia

Ambulancias de San Patricio del Chañar asistieron y trasladaron a todos los heridos. Dos trabajadores permanecen en observación en el hospital local, conscientes y con golpes, mientras que una trabajadora y otro trabajador fueron derivados al hospital Natalio Burd por la complejidad de sus lesiones.

Compañeros de distintas empresas petroleras que circulaban por la ruta se detuvieron para colaborar y acompañar a las víctimas.

Pericias en marcha y una alarma que vuelve a encenderse

El Gabinete Científico trabajó durante varias horas en el lugar del siniestro para determinar con precisión la dinámica del choque. Las pericias mecánicas serán clave para definir responsabilidades, aunque el estado de los vehículos evidencia daños frontales en la camioneta que provocó el impacto, compatibles con un choque desde atrás.

Mientras se completan los informes técnicos y se define la situación judicial del conductor, el hecho vuelve a poner en primer plano una combinación peligrosa y repetida: alcohol, imprudencia, fuga y desprecio por la vida ajena en una ruta fundamental para miles de trabajadores.