Un episodio grave y desconcertante alteró la tarde del martes en Villa La Angostura. Un hombre que conducía una camioneta SUV Ford protagonizó un vuelco en el acceso a Playa Pic Nic, en el sector de Puerto Manzano, y tras el accidente se tornó agresivo con los vecinos que intentaron ayudarlo.

Antes de que llegara la Policía, abandonó el lugar y dejó el vehículo volcado, con las ruedas mirando al cielo, sobre el único acceso al predio.

El vuelco en un punto clave del barrio

El hecho ocurrió pasadas las 19 en el ingreso a la playa, un sector muy transitado por residentes y visitantes. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

El impacto dejó la camioneta atravesada en el acceso, lo que generó una obstrucción total e impidió durante un tiempo el ingreso y egreso de personas.

Intentaron ayudarlo y la situación se descontroló

Tras el vuelco, una mujer se acercó para asistir al conductor, que presentaba una herida sangrante en una de sus piernas. En paralelo, otros vecinos dieron aviso a la Policía.

Lejos de colaborar, el hombre reaccionó de manera agresiva contra quienes se encontraban en el lugar y contra quienes habían llamado a las autoridades.

Se fue antes de que llegue la Policía

Minutos después del accidente y antes del arribo de los efectivos policiales, el conductor se retiró del lugar y dejó el vehículo volcado en medio del acceso.

Debido a esta situación, no fue posible realizar controles ni obtener datos del conductor en el momento del hecho.

Un comportamiento que generó preocupación

Las personas que presenciaron la escena coincidieron en señalar que la actitud del conductor resultó llamativa y fuera de lo habitual, tanto antes como después del vuelco.

Mientras se esperan definiciones oficiales sobre lo ocurrido y la identificación del responsable, el episodio dejó malestar en el barrio y un fuerte reclamo por lo sucedido en un espacio público clave de Puerto Manzano.