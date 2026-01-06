Un hombre que circulaba en su moto por la zona de chacras de la costa del río en Cipolletti fue interceptado por tres sujetos armados, quienes le robaron el rodado, una mochila y un iPhone 16 Pro Max. Tras el ataque, los delincuentes intentaron escapar, pero la tecnología y el despliegue policial los dejaron sin margen: en pocas horas, la Surron K12, el celular y la mochila fueron recuperados y restituidos a su dueño.

La víctima se desplazaba en una Surron K12 cuando fue sorprendido por los tres individuos. Sin mediar palabra, uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y lo obligó a entregar sus pertenencias. La tensión fue extrema: el hombre quedó paralizado por unos segundos, consciente de que cualquier movimiento podía costarle caro.

Finalmente, los ladrones se hicieron con la moto, la mochila y el teléfono de última generación, y huyeron a toda velocidad hacia la zona rural.

Con el miedo aún latente, la víctima caminó hasta la caminera de Cipolletti. Allí, entre nervios y bronca, relató lo sucedido al personal de Cuerpo de Seguridad Vial. La reacción fue inmediata: se montó un operativo y los móviles policiales se dirigieron hacia el sector del hecho. La víctima, exhausta pero firme, pidió que no se dejara escapar a los delincuentes.

El poder del GPS

Mientras los uniformados rastreaban la zona, apareció la primera pista: la moto había sido abandonada entre los pastizales, señal de que los ladrones buscaban deshacerse de pruebas. Pero lo más contundente fue el sistema de seguimiento del iPhone.

El GPS marcó con precisión la ubicación del dispositivo, y los agentes se dirigieron hacia la calle Río Neuquén. Allí, los delincuentes, acorralados por la tecnología y la presencia policial, decidieron arrojar el celular a la vía pública antes de desaparecer entre las sombras.

Con el correr de las horas, la Policía logró recuperar todos los elementos robados. La moto volvió a manos de su propietario, la mochila fue hallada intacta y el iPhone, aunque arrojado, también fue restituido. El hombre, aún con el susto en el cuerpo, agradeció la rapidez del operativo y la eficacia del rastreo.