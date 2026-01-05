Durante un operativo el sábado por la noche en el ingreso a una fiesta electrónica en Cipolletti, la Policía de Río Negro detuvo a cinco personas oriundas de Neuquén por intentar ingresar droga al evento. Se secuestraron distintos tipos de estupefacientes y dos mujeres y tres varones quedaron involucrados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Cuatro de los detenidos eran de Neuquén Capital y uno de Plottier. La droga la encontraron en el ingreso a una fiesta electrónica en el predio ubicado en calle Salto al 1500, en la ciudad vecina.

Personal de la Comisaría Cuarta de Cipolletti fue quien detectó las diferentes situaciones. Primero identificó a un joven de 27 años, a quien se le halló entre sus pertenencias media pastilla color verde, con forma de corazón. En este caso se trataría de Clonazepam.

El segundo fue otro joven, de 20 años, a quien se le encontró una sustancia polvorienta color beige. En tanto a una neuquina de 26 años le detectaron cuatro hongos, guardados en dos bolsas pequeñas.

A partir de estas situaciones, la policía dio intervención a Justicia Federal, en este caso al juez Dr. Matías Zanona. También se solicitó la presencia del personal de Toxicomanía, quien llevó adelante los testeos, arrojando resultados positivos para metanfetamina, catinona, efedrina, pseudoefedrina y ketamina.

Casi una hora después, alrededor de las 2.25, en el mismo salón de fiestas, se detectó que una joven de 23 años, oriunda de Plottier, poseía una sustancia polvorienta color rosado. El test arrojó positivo metanfetamina, catinona, efedrina, pseudoefedrina, petidina o ketamina.

Por último, un hombre de 26 años también quedó involucrado en una causa federal al hallarle una sustancia polvorienta color beige, positiva para coloración “M”.