Escuelas privadas: el aumento de cuotas “habría que denunciarlo”

Hasta el momento no hay denuncias formales sobre el aumento de cuotas en las escuelas privadas, así lo confirmó la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, (SADOP), Marcela Sánchez, “no están dadas las condiciones para un aumento, habría que denunciarlo y ver a dónde va ese dinero” dijo. Lo cierto es que los padres no siempre encuentran apoyo en las instituciones y las denuncias se hacen públicas pero no se formalizan.

Sánchez explicó en AM550 y CN 24/7 que si bien a esta altura se da un incremento de la cuota, se debe a los aumentos salariales de los docentes que “este año ni públicos ni privados han recibido”, por lo tanto no se traslada al valor de la cuota. Desde SADOP desconocen qué parámetros manejan para el incremento de las cuotas y matriculas. Por lo general el valor de la matrícula se incrementa “entre en 20 y 25 por ciento, siempre dependiendo de los aumentos que se produjeron durante el año”.

En cuanto al trabajo docente sostuvo que se están dando clases, y hasta el trabajo ha aumentado debido a la virtualidad, la demanda, afirma, no es solo de los padres sino también de los empleadores.

Se está trabajando para el ciclo lectivo 2021, pensando en la semi presencialidad y bajo estrictos protocolos, para alumnos de séptimo grado y quinto año, pero remarcó que es “ese contexto se deberá discutir el derecho a la desconexión de los docentes” debido a la cantidad de alumnos y a la carga horaria que implicará esta modalidad. “La exigencia es muy grande, habría que ver de que manera se podrá manejar”.

Sánchez dijo que desde los privados también están trabajando bajo los protocolos tanto provincial como nacional pero “no hay definiciones”. Además se está analizando cómo llevar a cabo el regreso al aula teniendo en cuenta que muchas de las escuelas privadas no trabajan en lugares diseñados para escuelas” por lo general “se alquilan galpones y casas particulares” y esto podría complicar el cumplimiento de protocolos. Muchas de las escuelas por más que sean privadas “no escapan a la situación de precariedad del lugar de trabajo” afirmó.

También al ser consultada si se registra una baja de matrícula por la situación económica que atraviesa la provincia y la pérdida del empleo, sostuvo que ninguna institución ha informado bajas.