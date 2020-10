Trabajadora de Salud se indignó y echó la culpa a todos

Una trabajadora de la Salud de la ciudad de Zapala plasmó en un escrito su indignación e impotencia frente al comportamiento de quienes no cumplen con las medidas preventivas, muy a pesar del alarmante crecimiento de la curva de contagios y de la cantidad de fallecimientos por la pandemia.

“¿En serio podés ser tan cabeza de termo para pensar que no pasa nada?”, escribió Pamela Miranda en la nota que este fin de semana comenzó a circular por las redes, y a la que ilustró con una foto de sus compañeras, agotadas y sentadas en el piso del centro asistencial, tal como lo había hecho aquel médico de Cutral Co, cuya foto también se propagó por las redes. El texto es el que se reproduce a continuación.

“Puede ser una publicación más del montón... lamentablemente. Soy mucama, trabajo en clínica médica área Covid de la ciudad de Zapala, estas son compañeras enfermeras de nuestro servicio, hoy encontré esta foto en el estado de una de ellas y me subió un escalofrío x la espalda, xq hace meses atrás veía estas imágenes en publicaciones de otros países, lejos.... muy lejos de acá, y hoy m tocó encontrarme con esta situación, horas con esos equipos puestos, cansadas de cuerpo y mente, pero con el objetivo y la vocación que las caracteriza”.

“Estas últimas semanas -prosiguió Pamela- han sido críticas! Y es increíble mirar, tan solo al otro lado de la calle, en nuestra plaza zapalina, cómo la gente a estas altura todavía no toma conciencia d lo q está pasando!!! Se nos mueren amigos, padres, vecinos, conocidos. En serio te preocupa no poder salir d tu casa? Alguna vez, d todas las veces q saliste d tu casa, t tomaste dos segundos para pensar si era realmente necesario salir? No entendés q porque vos t diste el "lujo" de salir a pelotudear, a juntart con tus "amigos" y "familiares" (q quizás incluso antes jamás t habías juntado!) X culpa tuya, es q se fue todo a la mierd...?”

“ Xq culpa tuya es q los comerciantes fueron los más perjudicados? Xq cuando t decían con barbijo, distancia, y comprar lo indispensable hicist todo lo contrario! Y perjudicast al tipo q tiene q laburar el día a día, xq x las medidas puestas (…) se decidió que de repente "no son esenciales! Si vos, q te podías quedar en tu casa, salist a pelotudear, le quitaste la posibilidad al laburante de llevar el pan a su casa??”

“En serio podés ser tan cabeza de termo para pensar q "no pasa nada"? es tan difícil? Xq el ser humano es tan egoísta? Cuánta impotencia que se siente!! Es tan injusto!! Basta gente! Por favor!!Si queremos pasar un verano en flia y que estemos todos en la mesa paremos esto de una buena vez!!! ... ETERNAS GRACIAS A TODO EL PERSONAL DEL SALUD!! FUERZA GENTE!! TREMENDO EQUIPO DE LABURO!!”