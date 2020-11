Por disputa sucesoria, se encadenó y quiso prenderse fuego

Fue una mañana agitada, en pleno centro de Cipolleti, ya que un hombre de unos 40 años se encadenó a un árbol y amenazó con prenderse fuego, rociado de líquido inflamable y con un bidón de combustible al lado.

Un padre muerto, una sucesión no realizada y siete hermanos enfrentados por una vivienda y una empresa familiar: "Mi hermano tomó la decisión extrema de encadenarse porque no tiene dónde vivir, está en situación de calle. Mi papá era dueño de una empresa, la cuál tiene siete galpones y una oficina. Y dos días después que falleció una de mis hermanas pidió un recurso de amparo, fue y usurpó el lugar. Hay denuncias contra ella. Se robaron un montón de cosas", sostuvo Diego Sebastián Medrano, uno de los hermanos en diálogo con las cámaras de 24/7 Noticias.

Los disturbios comenzaron en la noche de este miércoles cuándo seis de los hermanos irrumpieron en la vivienda con el fin de que la mujer (su hermana) se retire. Había varios menores. Gran despliegue policial: "Ella dice que no tiene a dónde ir, y es mentira tiene dos departamentos a su nombre acá en Cipolletti, tengo el boleto de compra venta del cuál pago 21 mil dólares. Le dijo al fiscal que tiene cáncer, son todas mentiras, porque no acreditó nada. El fiscal con una soberbia terrible no hizo sacar de ahí a nosotros. Necesitamos el lugar para trabajar porque tenemos familia, hijos. No queríamos que se vaya, sólo que nos deje laburar y no nos dejó, ni ella ni la justicia, que solo escuchó una sola versión".

El fiscal a cargo es Martín Pezzetta, quién dio la versión de la justicia ante este hecho: "En el día de ayer pasadas las 17 horas me llamaron notificándome que iban a entrar por la fuerza a una casa en donde ellos entienden que son dueños, pero está viviendo la hermana. Esto es algo de vieja data, que no tiene una solución de la justicia. Le expliqué que no podían ingresar a la fuerza a un lugar, y que en caso contrario yo tenía que iniciar una causa penal", comenzó a relatar el funcionario.

La situación lejos de calmarse con el pasar de las horas se volvió más "intensa": "A las 23 horas me llama la hermana en cuestión, muy angustiada, asegurándome que padece de cáncer y tienen a cargo dos menores de edad y que sus hermanos a la fuerza rompieron el portón de la vivienda, le cortaron la luz y que bajo amenazas la querían desalojar". Inmediatamente se dirigió al lugar junto a efectivos policiales y habían unas diez personas dentro del predio, "habían cruzado un vehículo en la tranquera y volví a repetirles que esa no era la manera para solucionar y llegar a un acuerdo, menos a esa hora y de esa forma".

Pezzetta, les ofreció iniciar una causa y una mediación en la mañana de este jueves para que se escuchen ambas partes y tal vez el problema era de comunicación y así se podía llegar a un acuerdo: "Yo soy fiscal penal no puedo ordenar un desalojo ya que existe un proceso civil que se llama sucesión. Les explique los pasos a seguir. Y me acusó que yo defendía a su hermana", la mediación no fue satisfactoria para el hombre que salió de la oficina y "enojado se encadenó, no me escucha. Aún no lo pude corroborar pero se que hay una necesidad y una discusión intra familiar. pero yo no puedo permitir un desalojo forzoso. No se que pretende de mí".