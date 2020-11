Analizan decretar asueto administrativo por el eclipse

Con la intención de fomentar el turismo, el gobierno de Río Negro analiza decretar el asueto administrativo para el 14 de diciembre, el día del eclipse total de sol que cautivará a miles de personas.

El apuro para abrir la temporada turística tenía que ver con la posibilidad de aprovechar al máximo el eclipse solar y que el norte de la Patagonia será el lugar ideal para apreciarlo. Por eso desde la administración Carreras fomentarán la posibilidad de que la mayor cantidad de rionegrinos se movilicen hacía los lugares donde habrá más minutos de oscuridad en pleno día.

Si bien aún no hay una determinación al respecto, la medida tendrá por objetivo permitir a los empleados de la administración pública rionegrina apreciar el evento en su máxima expresión, tendiendo en cuenta que para poder observarlo con detenimiento será necesario trasladarse a otros puntos de la región, principalmente la costa atlántica.

Para tomar la determinación, desde el gobierno se tiene estudiado de qué manera se producirá el movimiento de personas de acuerdo a la zona en la que habitan. Desde el Alto Valle, el lugar más cercano para apreciar el eclipse total será El Cuy; los vecinos de Viedma y Patagones no tendrán muchas complicaciones porque ya en El Cóndor podrán ver como la luna tapa al sol, del mismo modo podrán ubicarse en cualquier punto del Camino de la Costa; desde Valle Medio, Río Colorado y Sierra Grande, irán a Las Grutas y Valcheta; de Bariloche deberán ir a Los Menucos o Sierra Colorada, pero esta última localidad aún no confirmó si dejará ingresar turistas. No obstante, desde Neuquén la localidad de Piedra del Águila es una de las que tiene mejores chances.

La medida que pretende implementar el gobierno provincial tiene antecedentes recientes en San Juan y San Luis, que lo decretaron en junio del año pasado cuando un eclipse solar de iguales características al que se avecina, se produjo de manera total en esa zona del país.

En los próximos días habrá novedades con respecto a esta idea. Pero la provincia sólo podrá decretar el asueto en los organismos de su jurisdicción y deberá esperar que los distintos municipios adhieran.