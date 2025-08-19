Cocaína rosa en el Valle: secuestran tusi, armas y marihuana en dos casas de Allen

La Policía de Río Negro secuestró cocaina rosa, marihuana, armas de fuego, elementos policiales y una moto robada en dos allanamientos simultáneos realizados en Allen, que ordenados por la Justicia en el marco de una causa por robo agravado.

En una de las casas los efectivos encontraron una réplica de arma larga con mira telescópica, municiones de varios calibres, una balanza digital y marihuana lista para ser fraccionada.

En una de las casas había partes de uniformes policiales y una replica de un rifle con mira telescopisca

El hallazgo más importante fue una sustancia rosada que, tras un test rápido, dio positivo para anfetaminas. Se trata de tusi, conocido como cocaína rosa, una droga sintética que en los últimos años se expandió en fiestas electrónicas y círculos de consumo de alto costo.

La moto hallada tenía pedido de secuestro por robo en Neuquén

El segundo procedimiento también dejó un resultado cargado de pruebas. Allí la policía secuestró una funda porta placa con un equipo de comunicación con frecuencia policial, insignias policiales, cartuchos de escopeta ya usados, un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y un rifle de aire comprimido. Además había un pasamontaña, armas blancas caseras y una moto con pedido de secuestro en Neuquén.

Una cachorra Pitbull de 3 meses estaba atada a un paredón en muy mal estado

Los uniformados se encontraron también con una cachorra pitbull de tres meses atada a un paredón, en condiciones de abandono. El animal fue rescatado y puesto a resguardo.

La Fiscalía notificó a los ocupantes de las viviendas por delitos relacionados con el encubrimiento y con la Ley de Estupefacientes, mientras continúan las diligencias para determinar el origen de los elementos secuestrados.