El gremio docente presiona por respuestas a sus demandas

En Neuquén no hubo clases durante todo el año. Esta realidad no impide que el gremio docente, ATEN, reclame por una actualización salarial, fundamentada en la inflación que no ha cesado durante todo el período. Este lunes, el secretario general, Marcelo Guagliardo, y otros referentes de la conducción provincial del sindicato, fueron a la Casa de Gobierno para presentar una nota con las demandas, y requiriendo reuniones para "dialogar" al respecto.

El tema clases, más allá de los reclamos del gremio (pues excede estos planteos) es quizá el más importante de la coyuntura neuquina y nacional. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que se ha transformado, por la pandemia, en el "jefe" de los ministros provinciales, ha dicho que cualquiera sea la forma en que se inicie el ciclo lectivo del 2021, será "en las aulas". Es decir, con algún nivel de presencialidad.

En Neuquén, esto todavía no tiene definición. Evidentemente, se está esperando la llegada de las vacunas contra el coronavirus. Mientras, lo que se ha dicho desde el gobierno es que se comenzarán a poner en condiciones los edificios escolares, que no han tenido mantenimiento durante todo este año. Ese es uno de los puntos que reclama también el gremio ATEN.