“La gente se muere de hambre o por coronavirus”

Organizaciones sociales mantenían cinco cortes en Autovía Norte, ruta nacional 22 a la altura de Makro, sobre el IPVU y Plottier y Autovía a la altura de Valentina Rural, a la espera de un llamado del gobierno provincial, para acordar refuerzos en las partidas de alimento para merenderos y comedores y el pedido de fuentes de trabajo.

“Estamos esperando una respuesta del gobierno, lo que mandan no alcanza ni para 15 días. No podes ir racionando la mercadería, solo se le da 4 o 5 días a los niños, gracias al aporte de la gente se le puede estirar un poco más, pero también estamos pidiendo el trabajo genuino, que nos den la oportunidad para trabajar” dijo una de las referente del Ctep.

“Hemos estado haciendo cortes con pequeñas delegaciones, el gobierno no nos llama. Estamos luchando por las reivindicaciones, es importante el tema del aislamiento de las personas, no queremos que la gente se enferme pero no nos dejan otra opción o la gente se muere de hambre en la casa o se muere por el coronavirus” denunciaron.

“Siempre nuestro planteo fue el trabajo genuino, el gobierno está cerrado totalmente porque dice que no hay fondos para darnos un trabajo” agregó otra referente del Polo Obrero, Ni siquiera se pueden usar las organizaciones sociales como bolsas de trabajo. Los merenderos y comedores que están funcionando en pandemia son de las organizaciones sociales que básicamente funcionan por la ayuda de la comunidad”.

Antes de la pandemia asistían entre 40 y 50 personas por día, ahora hay entre 150 y 200, "que si fuese por el alimento que envía el gobierno se podría hacer comedor solo dos veces por semana". Además denunciaron que el gobierno nacional prometió también aumentar la partida pero “ese alimento nunca llegó”.