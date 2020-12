Empresas locales no pueden pagar y evalúan despidos

Los trabajadores petroleros se mantienen en alerta permanente después de que las empresas locales anunciaran que no podrán cumplir con el aumento salarial acordado y el aguinaldo. “Terminamos asistiendo a algo que se veía venir” dijo Marcelo Rucci, Secretario Administrativo de Petroleros Privados.

Por AM 550 Rucci expresó que las empresas locales llegaron “a una situación de ahogo total. Se habla de pymes regionales y locales pero no se les reconoce los mayores costos ni los arreglos convencionales. No se les reconoce nada, y en situación de pandemia donde, hubo mucha gente en la casa esto era una muerte anunciada”.

"Las empresas trabajaron condonando deudas y en muchos casos se les pagaba lo que querían por trabajos ya realizados, es una situación preocupante" remarcó Rucci, “terminamos viendo como caen las empresas locales”.

Explicó que a Vaca Muerta llegan empresas con paquetes armados de empresas de afuera y las empresas locales quedan a un costado con los trabajadores parados. Poniendo como ejemplo a Astra que “vino a brindar un servicio a la cuenca neuquina pero acaparó un montón de otras actividades que hacían otras empresas, y a unos precios irrisorios”. Por este antecedente Rucci duda del Plan Gas “hablan de darle prioridad a las empresas locales, pero no se puede competir”.

“Esta empresa ha tomado nuevos trabajos que hacían petroleras neuquinas, van a una compulsa de precios perdiendo plata y le ganan a las empresas locales”. Después “YPF le hace un salvataje de 200 millones de dólares” por esas pérdidas. Además asegura que Astra no ha tomado gente en tres años aproximadamente.

Mientras tanto en Rincón de los Sauces, afirma Rucci no pueden “aguantar más” ya que salen trabajos para otras empresas lo que podría generar el despido de más de 100 operarios, “y terminan teniendo la razón” reconoce. “Nosotros, los trabajadores petroleros, hicimos un gran esfuerzo para que la actividad se ponga en marcha y resulta que la plata la terminan poniendo en empresas propias para refinanciarla y poder mantenerlas vivas, mientras las empresas locales que son las generadoras de trabajo, se caen a pedazos”.