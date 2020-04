Gasistas en tiempos de cuarentena: trabajo de riesgo

Hay cuarentena, conseguir un gasista es más complicado que nunca. La mayoría ya encendió el calefactor sin hacerlo limpiar previamente. Desde el viernes 20 de marzo, tanto el grupo de changarines, plomeros, electricistas y albañiles estaban imposibilitados de salir de sus casas. A partir del 3 de abril entraron en el rubro "mantenimiento".

Denis Fredoz es gasista matriculado de la localidad de Plottier, sin embargo la gran mayoría de sus trabajos están en Neuquén capital, puntualmente en el barrio Alta Barda y zona Centro. En diálogo este medio, sostuvo que al momento de ingresar a una vivienda, Denis usa: barbijo, vaporizador de lavandanina, no tiene contacto con nadie y pulvoriza el lugar utilizado antes de irse.

Estuvo 14 días, al igual que sus colegas sin poder salir a trabajar, al momento que el decreto les otorgaba el beneficio de ser los nuevos exceptuados, tramitó el permiso por ANSES. En su caso, por seguridad tanto para los clientes como para él, los trabajos que lleva a cabo en esta cuarentena son calefactores, cocinas y termotanques: limpieza y puesta en marcha.

Al ser un trabajador en riesgo, va a dos casas máximo por día (trabaja en una, vuelve a su vivienda, se baña y regresa al otro domicilio para hacer su labor). Por lo general, antes de la pandemia, los precios rondaban entre $1500 y $1800, "pero como trabajo con clase media baja y si tienen más de un calefactor no les puedo cobrar eso. Entonces les cobro uno por $500 o dos por $800. Nos sirve a ambos. Es la única entrada de dinero que tengo".

Teniendo en cuenta que en esta época del año comienzan a registrarse temperaturas más bajas y frente al aislamiento social preventivo y obligatorio para erradicar al Covid-19, desde el Ministerio de Salud se recuerdan algunas acciones sencillas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono (CO). Recomiendan tener una ventilación permanente en cada ambiente calefaccionado.

Por su parte, Fredoz, sostuvo que "es importante recordar que las hornallas y el horno son artefactos que no deben ser utilizados para calefaccionar el hogar. Si se usan estufas y braseros, no se debe arrojar al fuego ningún tipo de plástico, goma o metales, y siempre se los debe apagar para dormir". Además, advirtió que no es recomendable "guiarse con cualquier tutorial que esté en las redes para limpiar un calefactor. Es fundamental que si se siguen las instrucciones, sea de un matriculado".