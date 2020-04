Adolescentes robaron una vaca e hirieron con flechas a otras

"Hoy me ha sucedido un tema lamentable de muchachitos que se dedican a las cosas ajenas y lo quiero comentar porque no quiero que pase desapercibido, ya que la policía no toma parecer en estas cuestiones y lo voy a divulgar por este medio", sostuvo Luis Garrido en su cuenta de Facebook.

El criancero de Vista Alegre denunció que le hirieron los animales a flechazos. A través de las redes sociales dio a conocer el hecho e indicó que los autores del hecho son jóvenes de la localidad. El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 2 de la madrugada cuando fue a encerrar a los animales y se encontró con que faltaba una vaca, mientras que otra regresaba con una flecha clavada en las costillas.

Noticias Relacionadas Los pumas avanzan por la meseta

La denuncia penal la radicó en la Comisaría N°49 y en el Destacamento de Vista Alegre Sur, según afirma el hombre, y no tuvo respuestas luego de indicar que observó "a varios adolescentes merodeando mi campo. No es la primera vez que sucede, la policía ya tiene los nombres de estos pubes, si no hacen nada, los voy a ir a buscar yo".