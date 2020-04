¿En el barrio Las Perlas no rige el aislamiento obligatorio?

Un técnico laboratorista que vive en el barrio cipoleño Las Perlas denunció en su cuenta personal de Facebook que allí la policía no controla que se cumpla con el aislamiento obligatorio.

El vecino escribió muy enojado en un post "Frente a mí casa hay un b... que no respeta la cuarentena, la desafía, va a asados en Neuquén, trabaja en una casa donde no vive, trae gente, no toma recaudos. Ya lo denuncié por teléfono y la policía ni se asoma. Quieren que me acerque a la comisaría y haga la denuncia presencial. Recién llegó a trabajar sobre el filo del mediodía, puso de vuelta la música fuerte y trajo a otro a laburar con él. ¿Qué es lo que tendría que hacer en estos casos?". Y continúa "Estudié y trabajo para afrontar situaciones de laboratorio. Este nabo no, y hace todo lo contrario. Yo pago el pato por estúpidos como éste. La Policía no mueve. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Me obligan a que lo agarre a garrotazos? Que alguien me explique...".

Más allá de las evidentes expresiones de hastío del denunciante sobre la desidia de su vecino, se hace evidente la preocupante falta de controles al otro lado del río Limay por parte de la Policía. Algo que deberán rever las autoridades rionegrinas para evitar un brote de contagios en este barrio.