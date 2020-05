En La Pampa vuelven las reuniones familiares

El gobierno pampeano habilitó para este domingo las reuniones familiares de hasta diez personas, con barbijos, distanciamiento social y sólo en domicilios particulares. Después de varios días de cuarentena, las familias podrán reunirse bajo un mismo techo entre las 10 y las 18 horas, con el aval del estado provincial.



"El gran permitido del domingo servirá a las familias para cargar energías, pero tiene que ser con responsabilidad social. Apelamos a ella. Hay parámetros a respetar, se va a comunicar en todos lados el decreto que acabo de firmar, serán reuniones que no excedan las 10 personas, que se use el barbijo, que sea un espacio abierto, en domicilios particulares y no en lugares públicos", dijo el gobernador Ziliotto.



La medida dispuesta a través del decreto N° 925/2020 tiene como objetivo permitir que este domingo los pampeanos pueden retomar la tradicional costumbre de los encuentros familiares, que se vieron interrumpidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia por COVID-19.



El decreto no habilita a movilizarse a quienes presenten cualquier tipo de sintomatología compatible con la enfermedad de Coronavirus y establece una serie de recomendaciones basadas en medidas sanitarias y epidemiológicas.

Se sugiere no compartir mates, infusiones, utensilios ni vajillas, además de respetar el distanciamiento social.



Se permitirá el traslado entre distintas localidades, pero la medida no se aplicaría en 25 de Mayo y La Adela, localidades cercanas al límite con Río Negro, que tiene muchos casos positivos de coronavirus y zonas con transmisión comunitaria. Sus comités de crisis lo definirían en breve.



La Pampa registra sólo 5 casos de coronavirus y aplica fuertes medidas de control ya que los contagios llegaron desde afuera de la provincia y desde hace un mes no suman uno nuevo. Cuidan con especial atención todos los pueblos y ciudades fronterizas de su jurisdicción. Por esa razón, el gobernador de La Pampa les dijo a sus habitantes: "Siento un gran acompañamiento de los pampeanos, y de los integrantes de la sociedad entre sí. No es hacerle caso al gobernador, sino cuidarnos entre todos. Lo que vamos a hacer este domingo nos lo hemos ganado entre todos” y añadió: "disfruten y júntense con la familia, pero no se olviden de seguir cuidándola".