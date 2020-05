Los trabajadores chaqueños no habían podido entrar a La Pampa

Unos diez días antes de que un anónimo llame a la Policía para avisar del traslado de los trabajadores rurales chaqueños en el semi térmico de Vía Cargo, la provincia de La Pampa había prohibido el ingreso de los acheros y había mandado de vuelta el colectivo de Vía Bariloche al Chaco, argumentando que hay circulación comunitaria de COVID-19.

Las medidas de ingreso a La Pampa son muy duras y la Policía de aquella provincia toma los recaudos necesarios para que se cumplan. El propio gobernador de la provincia vecina, Sergio Ziliotto informó que en uno de los controles de acceso se detuvo un colectivo de la empresa de la familia Trappa con 18 rurales chaqueños que tenían como destino una de las estancias que el mismo grupo empresarial tiene en cercanías de General Acha.

Noticias Relacionadas Trasladan en un semi a trabajadores rurales chaqueños

No se trata de ser discriminatorios. Se trata de cuidar a los pampeanos, el Estado tiene que ayudar pero también poner las reglas de juego

“Lamentablemente hay ejemplos que no ayudan”, aseguró Ziliotto a la prensa haciendo referencia al caso que no se conocía públicamente. Luego explicó que “el micro tenía permiso para entrar, pero los trabajadores, no. Tenemos que cuidarnos”.

“No se trata de ser discriminatorios. Se trata de cuidar a los pampeanos, el Estado tiene que ayudar pero también poner las reglas de juego", continuó el gobernador pampeano.

Pese a esta prohibición, los trabajadores lograron entrar a La Pampa, cumplieron su tarea de tala en la cabaña Curacó y aunque no pasaron los 14 días recomendados de aislamiento, el sábado por la noche llegaron a Cipolletti sin ningún control en los accesos a Río Negro.

Aunque la denuncia que alertó a la Policía era clara: "los trabajadores viajan en el semi térmico de una camión de Vía Cargo", la Justicia sólo se preocupó por el permiso de circulación que la propia empresa les sacó a los chaqueños para que puedan movilizarse, pero no inició ninguna causa para determinar de qué manera llegar a Cipolletti, cuándo habían entrado a Río Negro, si tenían los papeles correspondientes en ese momento o recién los obtuvieron en las oficina de la empresa Via Bariloche en Cipolletti.

No se había podido comprobar en qué habían viajado y recién podrían contar con el acta policial una vez que se levante la cuarentena y el trabajo judicial vuelva a ser normal

Ante estas dudas el Ministerio Público rionegrino sólo se limitó a decir que "no se había podido comprobar en qué habían viajado y recién podrían contar con el acta policial una vez que se levante la cuarentena y el trabajo judicial vuelva a ser normal".

Las autoridades de transporte de Río Negro como las de trabajo tampoco se pronunciaron al respecto.