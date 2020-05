Lunes feriado, pero sin salidas recreativas en la ciudad

Este lunes feriado arranca una nueva extensión de la cuarentena en el país. La misma se extenderá al menos hasta el 7 de junio inclusive, pero con algunas restricciones y mayores controles en AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires). Neuquén transita aún la fase 4 de aislamiento, pero ya son varias las actividades habilitadas. ¿Qué tener en cuenta este lunes para circular en la ciudad y en la provincia?

COMERCIOS

La atención de los comercios en toda la provincia, desde el lunes 25, será de 12 a 19 de lunes a viernes (era de 14 a 19) mientras que los sábados se extenderá tres horas, de 9 a 17 (hasta ahora era de 9 a 14). Pueden ingresar los clientes al local, pero bajo un estricto protocolo sanitario.

SALIDAS RECREATIVAS: QUIENES PODRÁN SALIR EL LUNES

En la provincia de Neuquén solo podrán hacerlo los municipios de Centenario, Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. En Centenario, la municipalidad autorizó las salidas recreativas los días lunes, miércoles, viernes. La habilitación comenzará a regir a partir del lunes 25 de mayo desde las 14 y hasta las 18 segmentado por el número de DNI. Este lunes será el turno de los DNI terminados en 0, 1 y 2, mientras que el miércoles los DNI terminados en 3, 4, 5; y los viernes los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

Mientras que, en Villa la Angostura, San Martín y Junín, los intendentes acordaron un plan de salidas recreativas conjunto los días lunes, miércoles y viernes: de 11 a 14 los adultos mayores de 60 años, pudiendo estar acompañados por una personal en lo posible conviviente y de 14.30 a 18, niños, adolescentes y adultos hasta 60 años.

Tanto en Neuquén capital como en Zapala, San Patricio del Chañar, Plaza Huincul, Senillosa y Plottier los lunes no están permitidas las salidas recreativas.

LUNES PATRIO

Este lunes 25 de mayo, pese a la cuarentena será un día particular, se recuerda la Revolución de Mayo. En cuanto a esta jornada de feriado, las oficinas de la Municipalidad de Neuquén no atenderán al público. Además, respecto al servicio de transporte público urbano se informó que se mantendrán las frecuencias del domingo y la recolección de residuos domiciliarios que presta Cliba estará suspendido todo el lunes 25, desde las cero a las 24 de ese día, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura hasta que se retome la prestación.