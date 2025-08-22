La 6ª fecha del Clausura 2025 tubo un partido soñado para Ángel Di María en Rosario con la victoria en el clásico de Central ante Newell's con un golazo de tirlo libre del campeón del mundo a 9 minutos del final.

La victoria se explica en la genialidad de Di María, el protagonista de un sueño en el Gigante de Arroyito donde no había jugado un gran partido hasta el minuto 36 del complemento, cuando llegó el momento de ejecutar un tiro libre apenas recostado para la izquierda, ideal para su perfil.

La parábola de la pelota fue tan perfecta que el vuelo del arquero Espínola terminó de hacerla aun más cinematográfica. El grito de gol desaforado, camiseta en mano y llanto a la tribuna, corroboró que esta tarde estaba incluida en el combo del crack que sigue llenando casilleros de una carrera profesional perfecta.

El partido fue muy malo en el primer tiempo, pero mejoró en el complemento cuando fue el local quien se decidió a buscar la victoria. La Lepra sólo se conformó con achicar espacios hacia atrás y consumir los minutos. Lo conseguía, hasta que apareció Di María selló su historia.

Primera parte

El primer tiempo entregó el trámite del partido que todos fueron a ver al Gigante de Arroyito. Poco fútbol, más allá de las intenciones del local por llenar de gente ofensiva la formación, incluso con Ignacio Malcorra jugando como interno para facilitar la presencia de Ángel Di María y de Jaminton Campaz por las bandas. Todos ellos más Alejo Véliz y Franco Copetti dentro del área.

Sin embargo, Newell’s se las arregló para achicar espacios en su propio campo, encontrar serenidad en los pies de Eber Banega en mitad de cancha y esperar por alguna contra que nunca llegó.

Los arqueros fueron espectadores de una primera mitad pobre en cuanto ha vuelto futbolístico, pero con mucha entrega y miedo a perder por parte de ambos. Di María no gravitó, pero queda todo el complemento como para cambiar la imagen en este mano ciudadano después de 18 años.

Acciones del segundo tiempo

44 Minutos ST. Cambios en Central. Gaspar Duarte por Di María y Facundo Mallo por Campaz.

39 Minutos. Cambio en Newell's. Ingresó Dario Benedetto y se fue Noguera.

36 Minutos del ST. Golazo de Central. Di María de tiro libre. Fue amonestado por el festejo en el que sacó la camiseta.

35 Minutos del ST. Amonestado Fernández en Newell's.

34 Minutos. Cambio en Central Agustín Módica por Copetti.

33 Minutos del ST. Di María no logra gravitar por la derecha del ataque de Central.

30 Minutos del ST. Central es el único que lo busca. Newell´s no logra ni quiere pasar la mitad de la cancha. Espacios cerrados en propio campo y el paso de los minutos para el equipo de Fabiani.

22 Minutos del ST. Cambio en Newell's. Ingresó David Sotelo y se retiró Maroni.

21 Minutos del ST. Amonestado Veliz que fue a disputar la pelota con la cabeza ante Cuestas.

13 Minutos del ST. La mejor para Newell's. Fernández de contra para La Lepra, remate a quemarropa al primer palo que atajó Broun, aunque el árbitro dio saque de arco.

11 Minutos del ST. Newell's le vuelve a sacar ritmo al partido y lo controla a Central que tuvo una ráfaga favorable con un par de jugadas de Véliz.

6 Minutos del ST. Centro largo de Di María desde la derecha, a perfil cambiado. Véliz controló con el pecho y media vuelta sacó el remate que fue atajado por Espínola.

4 Minutos. ST. Buena jugada de Central. Malcorra-Campaz por la izquierda del ataque local. El colombiano llegó al fondo y lanzó un centro bajo que contrólo el arquero Espínola.

18:35 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

41 Minutos. El estadio pidió infracción sobre Véliz dentro del área. No fue nada. Correcto el árbtro Herrera.

40 Minutos. Se va el primer tiempo con poco vuelo futbolístico de parte de los dos.

36 Minutos. Campaz por la izquierda del ataque de Central. Logró desboradar y largar el centro al área. El remate al arco fue bloqueado por la defensa visitante.

30 Minutos. Es el partido que todos esperaban en Arroyito, pero al local le cuesta muchísmo en los últimos metros.

26 Minutos. Intento al arco de Campaz para Central. Muy lejos del arco de Newell's. El partido se juega en mitad de cancha, pero no hay emociones por el momento, al margen de las amarillas tempraneras.

15 Minutos. Franco Ibarra mediocampista central del local, es amonestado. El número 5 quedá muy sólo para la recuperación en el equipo de Holan. Infraccón sobre Ever Banega.

13 Minutos. Es Central quien asume el gasto del partido. Presiona e intenta jugar en campo rival. Newell´s quiere pasar estos primeros minutos.

2 Minutos. La primera de peligro es de Central, Tiro libre de Di María, cabezazo de Quintana, apenas alto.

Antes del minuto, amonstado el defensor visitante Fabián Noguera. Infracción sobre Alejo Véliz.

17:31 comenzó el partido. Gran recibimiento del público local.

El extremo hará historia en Arroyito, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera. Y es que será la primera vez que un integrante de la última Selección campeona en la copa de la FIFA protagonice este choque con los colores del “Canalla”.

La selecta nómina, hasta el momento, sólo contaba participantes con los colores de “La Lepra”. El primer de ellos fue Américo Gallego, acompañado por Daniel Killer que habían dado la vuelta olímpica en el Monumental en 1978 y, hasta aquí, el último que lo había hecho en esa condición fue Sergio Almirón, quien integró la lista de la Argentina campeona en México 1986.

Enorme expectativa alrededor del choque rosarino que promete un lleno total en las tribunas que preparan un recibimiento espectacular para el equipo dirigido por Ariel Holan que hasta el momento marcha 5°, a 4 puntos del líder River en la zona B.

Por el lado de los dirigidos por Cristian Fabiani, la tabla del grupo A lo muestra en el puesto 11°, afuera de clasificación y a 5 de Barracas que el viernes empató con Defensa Justicia. Curisamente, los de Florencio Varela fueron los últimos rivales de Newell’s que terminaron empatando 1 a 1 como visitante.

De los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Central ganó 5 y empató 1.

Equipos confirmados

Rosario Central : Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignaco Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Victor Cuesta, Ángelo Martino; David Sotelo, Ever Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Los equipos

En cuento a lo estrictamente futbolístico. En la visita se anuncia la presencia de Darío Benedetto, pero en el banco de suplentes. El delantero no ha podido debutar todavía, después de haber sufrido un desgarro en la pretemporada, luego de su paso poco rimbombante por Olimpia de Paraguay.

Central tampoco viene hilvanando muchas victorias. Le ha costado sumar de tres a pesar de la presencia de Di María y de Alejo Véliz, ambos desde el arranque. La única duda está planteada en la zaga central, en el compañero de Carlos Quintana que estará entre Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, pero finalmente el primero de ellos se recuperó satisfactoriamente y estará desde el pitazo inicial.