Para Di Tella “falló la responsabilidad de la gente”

El intendente de Cipolletti Claudio Di Tella mostró su preocupación ante el foco de contagios en Balsa Las Perlas y apuntó a la irresponsabilidad de la gente por no cumplir con el distanciamiento y el uso del barbijo, además de no respetar la cuarentena y no quedarse en sus hogares.

“Hace 70 días que la gente se está guardando en su casa, que el 97%, 95% de la gente cumple, y resulta que porque a mí se me ocurrió y me pintó a hacer lo que yo quería hacer en ese momento lo hago y después tengo las consecuencias y la paga toda la comunidad” dijo el mandatario cipoleño y remarcó que repercute no solo en Cipolletti, también en Neuquén por la relación entre ciudades.

Ante los reclamos de los referentes de la Comisión vecinal de Balsa Las Perlas por la falta de contención de las autoridades sanitarias, Di Tella asume que tiene que ver más con un posicionamiento político de un sector.

“Desde el municipio se le ha dado la misma atención que a cualquier barrio de la ciudad”, con la asistencia de leña, asistencia social y sostuvo que se han hecho desinfecciones en los lugares de mayor concentración, además de que se está pagando el alquiler de uno de los médicos que llegó al lugar. “No hubo desatención en ningún momento por parte ni del municipio” y desde la provincia “tuvo la incorporación de profesionales médicos y los nombramientos correspondientes”.

Sobre el pedido de hisopados masivos en las Perlas que reclamaron los vecinos, dijo que sin casos anteriores no se podían realizar, recién ahora, con este foco detectado que involucra a los efectivos policiales de la Subcomisaría 82 “el escenario cambia”.

“El caso cero ya está identificado, hay que buscar los contactos estrechos”, a partir de esa identificación “hacer el seguimiento epidemiológico de cuál es la casuística y cuáles son las personas que eventualmente tienen síntomas para hacerle el testeo correspondiente” explicó el intendente.

También se refirió a la transitabilidad entre Las Perlas, Neuquén y Cipolletti, y dijo que los gobiernos provinciales hablarán sobre este tema, tal vez implementando mayores controles y permitiendo que solo pueda circular el personal esencial.

“Esto es un acuerdo social entre la gente y el covid, si nosotros no tenemos responsabilidad social de salir lo justo y necesario” siempre vamos a tener casos, “no podemos estar persiguiendo a cada una de las personas” remarcó el intendente.