Coronavirus: “Si no hay distanciamiento, lo demás es secundario”

“El distanciamiento es la medida más importante, si nos olvidamos de eso, las demás medidas de precaución son secundarias; tanto el uso de tapabocas, como la higiene de algunas superficies o la higiene de algunas cosas que verdaderamente no son tan importantes. Veo que mucha gente se saca los zapatos y para ingresar a la casa usa otros, que no está mal, pero si hacemos eso y en la cola de la verdulería nos quedamos a charlar con otra persona a 50 centímetros, lo de los zapatos perdió totalmente valor”, opinó Adrián Morales, jefe de Infectología del hospital Castro Rendón, cabecera de la provincia de Neuquén, sobre mitos y realidades a la hora de la prevención en esta pandemia.

El contagio de un policía neuquino, que trabaja en el destacamento de Balsa Las Perlas tiene aún un impacto difícil de dimensionar. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuqué se informó en la noche de este viernes que se agregaron 2 casos más por contacto estrecho con este efectivo policial, sumando 14 en total, y unas 60 personas aisladas, entre familiares y allegados. La situación derivó en que la provincia volviera a la fase 1 en la conexión interprovincial con Río Negro, teniendo en cuenta que Balsa Las Perlas es un paraje rionegrino y los otros tres efectivos que dieron positivo, son de General Roca.

En una entrevista con 24/7 Noticias, el jefe de infectología del Castro Rendón, dejó alguna frases contundentes para abrir los ojos y aprender a cuidarse. Pase y lea:

“Sería bueno que la gente se informe qué es lo importante, las medidas no son todas iguales. Por usar el barbijo no quiere decir que me puedo acercar a las personas, ese mensaje no se entendió por lo que vemos todos en la calle”.

Esta imagen de dos efectivos de la Policía Federal en la región se hizo viral en las últimas horas: sin barbijo y compartiendo una botella.

“Lo primero que hay que hacer es quedarse en casa. Cuando la gente empezó a salir, se empezó a confiar. Creo que es más esperanza que un razonamiento lógico”.

“Alguna vez escuché decir a un político en campaña que la moral parte de arriba hacia abajo, es decir que los buenos ejemplos los tienen que dar las personas que conducen, los que están arriba, a los que nosotros miramos desde abajo en todo caso”.

El saludo del presidente Alberto Fernández y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el viernes pasado, genera polémica por la falta de recaudos y prevención.



“Hay un montón de medidas que se toman por una precaución, pero que en realidad es teórica, es por lo que podría pasar, pero no hay casos documentados de brotes por ropa sucia, o por zapatos sucios. En los lugares de internación, obviamente, sí hay medidas más altas que las que se tienen en el domicilio. Hay muchas medidas que no están de más, pero si estamos en grupo con otras personas o compartimos la mesa con personas que no son las únicas que vemos todos los días, indefectiblemente va a seguir habiendo brotes”.

“Esto no es casualidad, va a seguir pasando porque nos tenemos que acordar que existe un virus que no circula en la población todo el tiempo, pero hay muchas personas que todavía están enfermas, para los cuales el 99% de la población no tenemos defensas, no tenemos anticuerpos; entonces todo el tiempo estamos en riesgo de contagiarnos”.

“Las personas infectadas con coronavirus pueden tener síntomas muy leves, unas muy pocas personas no presentan síntomas, y algunas no los presentan en el momento, pero van a empezar a desarrollar la enfermedad unos pocos días después de infectados, es decir, esas personas pueden contagiar a otras. O sea, el hecho de no verlos enfermos no es ninguna garantía”.

“Por suerte en la provincia de Neuquén el virus no está circulando libremente, eso quiere decir que los riesgos de infectarse son bajos, pero como vemos, son bajos, pero existen”.

“Hay que machacarle a la gente que, el que tiene coronavirus, no es que va a estar tosiendo y le va a estar faltando el aire para darme cuenta, que no me puedo acercar”.

“En Neuquén por suerte todos los contagios han sido por contacto de un caso confirmado o sospechoso. Es decir, las personas se enfermaron en cadena y la cadena se va siguiendo y se va identificando. Eso es bastante tranquilizador, porque se puede seguir, identificar y aislar gente”.

“Si en algún momento se empieza a infectar gente que dice no saber de quién se contagió y no podemos seguir la cadena, quiere decir que todos nos podemos contagiar en cualquier lado”.

