Iberó "Está creciendo la curva y va a seguir creciendo"

Con un gesto adusto y luego de asegurar que no habían buenas noticias por la importante cantidad de contagios, la secretaria de Salud Mercedes Iberó reconoció que "está creciendo la curva y va a seguir creciendo". Es que se confirmaron 27 casos en las últimas 24 horas y dos muertos, y ya son 153 los enfermos activos en toda la provincia.

La funcionaria pidió a la gente que "cumpla las normas de cuidado porque en esas ciudades donde no hay circulación, el día que haya un caso inmediatamente aparecerán mil, por todas las personas personas que se juntaron y no respetaron el distanciamiento"

Sin dudas que los tres muertos en Bariloche en un solo día, de los cuales dos se confirmaron hoy y los 11 nuevos casos detectados indican que la situación se volvió a agravar. "Hay circulación del virus en la ciudad", resumió Iberó.

Uno de los pacientes fallecidos hoy, un hombre de 87 años que vivía en un geriátrico puso en alerta a todo el equipo sanitario que resolvió hisopar a todos los adultos mayores que viven allí y al personal. "Hay que aclarar que de todos, sólo una mujer presentaba síntomas, se la internó anoche por una insuficiencia respiratoria y luego falleció. No tenemos el resultado del hisopado porque hubo que volver a hacerlo. No podemos decir que murió con coronavirus porque no lo sabemos", aseguró Iberó.

Con los nuevos casos confirmados hoy, son 47 los enfermos activos de covid en la ciudad.

Una cifra igual a la de Bariloche se confirmó en Roca, 11 pacientes más tienen coronavirus. Esta vez no hubo altas en la ciudad y el número total de contagios volvió a crecer. La funcionaria explicó que "ayer el sistema no funcionó correctamente entonces hay muchos casos que aparecen hoy".

Pese al esfuerzo de las autoridades de salud y los controles, que no son tan intensos, la curva de contagios se incrementa y la meta de 20 días sin casos, que se fijaron desde el hospital, es casi una utopía. Hoy son 66 los enfermos de covid en la ciudad.

La situación en Cervantes no tuvo variantes en cuanto a la gravedad. Es que se sumaron dos nuevos pacientes y son 14 en total, aunque desde el Comité de Crisis aseguran que son 15 hasta ayer. Por esto desde el Municipio se prohibieron las salidas recreativas y el grupo especial COER de la Policía de Río Negro se instaló en Puente Cero, donde hay un foco de contagio masivo con el aislamiento de casi todo el barrio situado en el límite con Roca.

El contacto permanente entre la distintas localidades del Alto Valle también generó que vuelvan los contagios en Ingeniero Huergo. Se confirmaron 2 casos hoy y son 4 los pacientes activos

El caso restante corresponde a Cipolletti, donde suman 11 infectados. Son dos los nexos epidemiológico de los infectados de la ciudad, por un lado el brote de Las Perlas surgido en la subcomisaría, y el otro tiene que ver con el contacto fluido con Neuquén, ya que corresponde a la serie de contagios en el ADOS.

Hay 153 casos activos en Río Negro: 66 de Roca, 47 de Bariloche, 14 de Cervantes (15 para el Municipio), 11 de Cipolletti, 4 de Ingeniero Huergo, 3 de Cinco Saltos, 2 de Allen, 1 de Lamarque, 1 de Dina Huapi, 1 de Fernández Oro, 1 de Ingeniero Jacobacci, 1 de Los Menucos y 1 de Comallo.

Y son 32 los fallecidos: 8 de Choele Choel, 6 de General Roca, 5 de Cipolletti, 4 de Bariloche, 3 de Allen, 2 de Chimpay, 1 de Luis Beltrán, 1 de Dina Huapi, 1 de Ingeniero Jacobacci y 1 de San Antonio Oeste.