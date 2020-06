Vecinos socorrieron a mendigo, víctima de la nevada

Un hombre que lamentablemente se encuentra en situación de calle fue socorrido del intenso frío y las nevadas, gracias a la solidaridad e insistencia de los vecinos que acudieron en su ayuda.

Solidaridad porque le acercaron abrigo, comida caliente y alimentos para el perro fiel que siempre lo acompaña. E insistencia porque consiguieron que lo llevaran al hospital, frente a la inacción de los organismos del Estado.

El caso ocurrió en Cutral Co y el protagonista de esta historia es conocido por muchos; al menos por todos aquellos que lo llaman Trapito.

Dicen que mientras algunos se toman instantáneas para perpetuar la nevada en imágenes y otros ponían la calefacción al máximo, Trapito buscaba refugiarse bajo la endeble protección del gélido tinglado de un comercio.

Un medio local, Cutral Co al Instante, señaló que fueron varios los vecinos que se quejaron por la falta de respuesta inmediata. Una vecina contó que llamaron a la Policía, a los Bomberos, a Defensa Civil y al hospital; pero no lograron la respuesta que esperaban. O, al menos, no tan rápida.

Trapito temblaba y los vecinos insistían. Hasta que finalmente lograron que una ambulancia lo trasladara al centro asistencial, al que llegó el domingo por la noche, luego de haber dormido literalmente en la calle.