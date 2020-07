Al acceso del control policial por ruta 7, le pasan por el costado

Cruzar diariamente hacia la ciudad de Neuquén, desde que se reforzaron los nuevos 5 puestos de tránsito -por ruta 7 desde Centenario o por ruta 22 desde Plottier- para trabajar o realizar trámites, puede significar 2 días promedio perdidos, al mes. “Sobre todo para ingresar, de lunes a viernes, son 2 horas de demora. Calculá que debo pasar todos los días”, comenta un automovilista, mientras muestra la cuenta: un promedio de 40 horas por mes en esa espera. Desde hace una semana, cientos de automovilistas encontraron la forma de zafar del control: son 7 kilómetros que cruzan a pura velocidad.

Desde Centenario, hacia Neuquén, el acceso al barrio Nueva España.

El control se evade, exactamente cuando en viaje por ruta 7, desde Centenario a Neuquén, se baja unos metros. Aproximadamente unos 4 kilómetros antes del control (ex peaje), ingresa por calle 4, continúa luego por la ex ruta 234, pasa por atrás de un barrio privado y finalmente llega al ingreso a Nueva España.

Este tipo de situaciones se dan a diario y son los propios protagonistas, quienes de una u otra forma, lo dan a conocer en redes sociales o como en este caso, convocando a las cámaras de 24/7 Noticias. Las restricciones severas impuestas por el Estado para desalentar la circulación, ante el descontrolado aumento de casos de coronavirus, llevó a esta “cuarentena falsa”. Este es el primer caso que vamos a contar, de muchos otros que nos van acercando, oyentes, lectores y televidentes.

En el mapa se observa la ruta de desvío por zona de chacras, en dirección Centenario- Neuquén.



El fracaso del control en la ruta 7, llevó a que los vecinos de Nueva España se muestren preocupados porque ante el interés por ganar tiempo, no se mide ni la velocidad con que se transita por el barrio, ni siquiera, se presta atención a que hay muchos niños jugando en la calle. Marcelo Gómez vive en el lugar y expresó que están cansados de plantear al municipio de Centenario que tome cartas en el asunto. “Lo que hace la gente es tomar la calle 4, como una vía alternativa. Las calles están destruidas, nos hemos cansado de llamar al municipio y no tenemos respuestas. Circulan a mucha velocidad y esto se dio desde que empezaron los controles”, contó. Manuel Almuna, otro vecino, expresó que se sienten discriminados: “Queremos que vengan a ver cómo estamos, no tenemos veredas; tuvimos que poner piedras para evitar una tragedia”, porque hay muchos menores jugado, al salir de sus casas.

En este otro mapa se observa cuando termina el recorrido por la vía paralela, y se retoma la ruta 7 para seguir hacia Neuquén.

Los vecinos ni siquiera se manifiestan en contra de los automovilistas: “nosotros los vemos, hay poca gente para tomar la temperatura y se hacen colas larguísimas, de más de dos horas. La gente no es que no tiene permiso, busca ganar tiempo”, opinan.

Un promedio de dos días menos por mes, se trate de un trabajo considerado esencial o exceptuado, para circular hacia Neuquén. Dos horas menos por día. Ganar tiempo. Ese es el objetivo en esta cuarentena falsa.