Médicos de Cipolletti: "El sistema ha colapsado"

El colegio Médico de Cipoletti emitió un comunicado en el que advierte que la situación sanitaria se agravó: “el Sistema Público-Privado ha colapsado, es decir, no hay camas para internar a nadie” y agrega que el recurso humano está arriesgando “su vida” y que no se cuenta con más personal.

"Esa comprobado que, los focos de contagios no están en las actividades laborales, comerciales, productivas ni deportivas, que funcionan con rigurosos protocolos sanitarios, sino en las reuniones sociales, almuerzos familiares o de amigos, asados, cumpleaños, ronda de mate y encuentro entre personas sin respetar el uso de tapabocas y demás medidas preventivas”.

"Hoy mas que nunca alzamos nuestra voz para que como comunidad en su conjunto, nos cuidemos MAS QUE NUNCA"

Por su parte la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, agregó que los profesionales están al borde de estrés, ya que se suspendieron las licencias y no tienen descanso desde que comenzó la cuarentena. y la situación se complica además porque Cipolletti asiste a ciudades aledañas y esto genera que no haya disponibilidad de camas. “De persistir esta situación y el comportamiento en general de la población, no va a haber sistema que lo soporte” dijo Muñoz y advirtió también "que vamos a tener que lamentar víctimas, muchas más de las que tenemos”.

Se debe evitar la “circulación innecesaria” y con la vuelta a Fase 1, no como lo fue en marzo, sino con algunas restricciones se puede frenar el brote. "No estamos en contra de las fuentes de laborales, lo único que estamos pidiendo es que tomen conciencia que vivimos” sostuvo la directora del hospital por Am 550 y 24/7 Canal de Noticias.

El brote comenzó el 9 de julio con una reunión, siguió para el día del amigo y se desbordó, confirmó la doctora. "Hay un descreimiento en la población, hasta que la víctima fatal no está en nuestra familia o en alguien cercano a nosotros no tomamos conciencia” dijo y agregó que no es un capricho que cada 15 días incrementen los casos, con las manifestaciones del domingo hay que esperar otro brote afirmó como sucede con cada encuentro o manifestación que de ha dado.