No habrá escuelas a menos que se llegue a nivel cero de epidemia

En medio de definiciones para el regreso presencial al aula, la ministra de Educación Cristina Storioni se reunió con los representantes de los sindicatos, paradojicamente en la virtualidad, y les informó sobre los avances y definiciones que se están discutiendo en el Consejo Federal de Educación.

Los encuentros virtuales de la directora del Consejo Provincial de Educación (CPE) se dividieron por sindicatos. A cada uno de los referentes de ATE, UPCN, SADOP y ATEN les remarcó e insistió en esta postura de que las escuelas se abrirán solo si la situación epidemiológica lo permite, “no se impulsará la apertura a la presencialidad si el estado epidemiológico no es cero”.

Storioni les explicó que se están “preparando las propuestas para que, el planteo del regreso a la escuela que se está analizando a nivel nacional y jurisdiccional, sea el resultado de acuerdos y de decisiones que estamos construyendo en conjunto” dijo y les advirtió que “de ninguna manera será con imposiciones”.

El documento que les entregó a los sindicatos, denominado “Camino a la Escuela Presencial” tiene como objetivo incorporar los aportes e intereses de los docentes, “entendemos que es importante en momentos tan críticos y en contextos de tanta incertidumbre la búsqueda de consensos y concertaciones”, argumentó la ministra, pero aclaró que, aunque haya un protocolo definido no se impulsará la apertura de las escuelas si hay personas infectadas de coronavirus. “Para poder leer este documento, tienen que tener la certeza de que no se impulsará la apertura a la presencialidad si el estado epidemiológico no es cero”, es decir que ante la situación de la provincia, hoy, el regreso al aula es impensado.

“Hasta tanto no exista una respuesta farmacológica, ya sea una vacuna, una pastilla o lo que sea que nos permita protegernos” se analizará un protocolo que combine, como se viene diciendo desde hace meses, las clases presenciales y virtuales, siempre y cuando no haya casos de Covid.

Los sindicatos se comprometieron a leer y realizar los aportes para este protocolo, coincidieron importancia de no apresurar el regreso a clases en la escuela física y adelantaron que los temas más importantes que desde la cartera educativa se deben tener en cuenta, es que se garantice el transporte tanto para los trabajadores, y “la salud de la comunidad educativa” y los “puentes de igualdad” para sostener las trayectorias escolares.

En este aspecto, la ministra mostró su preocupación por los estudiantes que están abandonando su trayecto escolar, o quienes no se han reconectado con la escuela o transitan su trayecto en la ruralidad, “estamos preocupados y ocupados por los chicos y chicas que se encuentran en la ruralidad y que no tienen la escuela como salvataje. Por ello es importante recuperar la escuela física” afirmó Storioni, aunque en la actualidad no se conocen acciones que eviten la salida del sistema educativo de los alumnos -no solo de la ruralidad- sino de la provincia en general.