El Chocón vuelve a Fase 1 hasta el sábado

La localidad de El Chocón vuelve a Fase 1 hasta el próximo sábado, luego de confirmarse dos casos positivos. Se trata de una pareja que vive en el lugar y viajó a un centro médico de la capital neuquina por un tratamiento crónico.

El intendente Nicolás Di Fonzo confirmó la noticia en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, y como medida preventiva en conjunto con la ministra de Salud Andrea Peve y el Secretario del Interior Osvaldo Llancafilo, se decidió volver a fase 1 para hacer un “rastrillaje” de los contactos estrechos de la pareja, que además, según refirió el intendente aportó todos los datos necesarios. Las personas que están aisladas no tuvieron mayor exposición con los contagiados afirmó.

"Las comunidades más pequeñas tenemos más oportunidad de contacto, todos nos encontramos en los mismos espacios públicos, entonces tenemos que activar algunos protocolos para poder resguardarnos unos días hasta que sepamos bien que está encapsulado este virus y que no va a tener circulación comunitaria”.

Di Fonzo dijo además que están acompañados por el gobernador y los ministros y que el Jefe de la Zona Sanitaria, el doctor Paulo Rinaudo, se puso a disposición en este "proceso nuevo que inquieta, al ser el primero y preocupa así que nos tiene bastante nerviosos a todos los vecinos”.

La pareja en cuestión siempre usó barbijo, y se mantuvieron resguardados por la enfermedad del hombre. Ante la presencia de síntomas dieron aviso de inmediato y fueron hisopados. “Tenemos la impresión y estamos confiados de que la situación está bastante controlada” dijo Di Fonzo pero “se tomara la máxima precaución”.