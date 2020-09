No autorizaron llegada de médicos a Villa la Angostura

El ministerio de Salud de la provincia no autorizó el arribo de cuatro médicos, especializados en terapia intensiva para pacientes con Covid 19, que habían sido contactados por las autoridades del hospital de Villa La Angostura. Los profesionales habían aceptado capacitar al personal médico de La Angostura y de San Martín de los Andes, sin percibir honorarios, pero con la condición de que en no más de cuatro días debían regresar a sus hospitales en Buenos Aires. Sin embargo, la cartera sanitaria de la provincia los obligaba a permanecer 14 días en cuarentena “por la situación epidemiológica” en la localidad.

El caso causó revuelo en la comunidad angosturense, y especialmente en los integrantes de la Cooperadora del hospital.

Néstor Payllalef, presidente de la cooperadora, en diálogo con mejorinformado.com indicó que “nos sorprendió y nos llamó la atención la respuesta de la dirección de Zona Sanitaria que nos negó esta posibilidad de capacitar a nuestros profesionales, porque no estaban dadas las condiciones epidemiológicas para que ingresen a la localidad médicos de otras jurisdicciones”.

“Son profesionales de una actividad esencial que tienen todos los controles”, agregó.

Payllalef comentó que “desde el inicio de la pandemia nos pusimos en campaña para mejorar el equipamiento de nuestro hospital de baja complejidad. Teníamos que prepararnos para una situación difícil y contener a la gente que demande el servicio”. Ello permitió la incorporación de aparatología acorde a las necesidades de la pelea contra el Covid que “nos colocó en mejor posición que la que teníamos al principio”, agregó.

A partir de obtener equipamiento “nos reunimos con la dirección del hospital y con médicos particulares de la Villa y uno de ellos nos propuso convocar a profesionales que están en la trinchera, en centros de salud de Buenos Aires, para que nos vengan a capacitar en terapia intermedia Covid”, dijo.

Afirmó que fueron contactados cuatro médicos terapistas que aceptaron la convocatoria sin percibir honorarios. “Conseguimos que un particular nos done el costo del traslado en un vuelo privado porque en no más allá de 72 horas deberían regresar a sus lugares de trabajo”.

“Hicimos extensiva la invitación a médicos de San Martín de los Andes porque nos parecía fundamental que también participen de esta posibilidad de capacitación”, señaló Payllalef.

Sin embargo “nos enteramos que desde el Nivel Central no se autorizaba esa capacitación ni en el hospital ni en ningún lugar de Villa La Angostura, ya que nos dijeron que por una cuestión epidemiológica debían cumplir con 14 días de cuarentena ni bien lleguen a la Villa”.

“Nos dijeron que no están en contra de la capacitación, pero sí del ingreso de médicos de otras jurisdicciones a la Villa sin que cumplan la cuarentena”, agregó.