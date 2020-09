Los judiciales quieren aumento como el resto de los estatales

El SiTraJur realizó una presentación por escrito solicitando una urgente convocatoria a paritarias para obtener un incremento salarial. Y expresaron su preocupación por la demora de la Secretaría de Trabajo para la convocatoria a los judiciales, luego de ya haberle realizado ofertas a los distintos sectores de la administración pública rionegrina.

"El resto del sector público viene teniendo reuniones paritarias que han llegado incluso a sus etapas definitorias con ofrecimiento de aumentos, pero para el sector Judicial aún no contamos con el espacio necesario para ello", expresó el Secretario General Emiliano Sanhueza, quien explicó que el 17 de septiembre la primera paritaria desde el inicio de la pandemia, pero al no estar constituida la comisión específica que debe definir el incremento salarial, no se pido avanzar en la negociación.

"El miércoles pasado remitimos una nota a la presidenta del STJ y al Secretario de Trabajo de acuerdo con las exigencias de la ley para que se convoque al resto de las comisiones paritarias, incluida la salarial, sin que a la fecha tengamos certeza sobre la realización", aseguró el dirigente quien además recordó los reclamos que hicieron durante la pandemia sin respuestas del organismo de trabajo: "incluso realizamos una denuncia contra el secretario de Trabajo, no queremos pensar en postergaciones vinculadas a especulaciones políticas o discriminatorias, pero lo concreto es que estando dadas todas las condiciones, al día de hoy no tenemos la convocatoria correspondiente".

El Ejecutivo provincial comenzó con negociaciones con distintos sectores, primero otorgó un aumento a la Policía y la semana pasada realizó dos ofrecimientos a los docentes y los estatales. El único gremio en aceptar el incremento propuesto con sumas fijas fue ATE.