Hospitalarios pidieron al gobierno que mejore el aumento

Los trabajadores del Hospital Francisco López Lima de General Roca marcharon esta mañana en reclamo de mejoras salariales. Es que a pesar del aumento acordado entre el gobierno provincial y los gremios ATE y UPCN en la Mesa de la Función Pública, están en desacuerdo por considerarlo insuficiente y hasta amenazan con una desafiliación masiva de los gremios.

Desde la semana pasada, los trabajadores hospitalarios se movilizaron no solamente en Roca sino también en Viedma, Bariloche, Cinco Saltos, Villa Regina, Choele Choel, General Conesa y El Bolsón exigiendo una propuesta superadora a la que el gobierno había acercado a los sindicatos que representan a los estatales.

Marisol Antiqueo es trabajadora de la Salud en el hospital Francisco López Lima desde hace 13 años. Esta mañana aseguró que “nos manifestamos nuevamente. Haremos asambleas y pediremos un aumento acorde a la inflación. No estamos de acuerdo con sumas no remunerativas. Eso no impacta en el básico, no queremos sumas en negro y pediremos por la ley de insalubridad”

“Los gremios ATE y UPCN no consultaron a las bases. La mayoría de nosotros lamentablemente estamos afiliados a estos sindicatos, pero hoy nos sentimos enojados con ellos. Hay muchos compañeros que están proponiendo una desafiliación masiva de estos sindicatos, pero eso es una cuestión personal”, indicó

Según la trabajadora “el costo de vida aumentó un 50% y la canasta básica ronda los $75.000 y nuestro sueldo están muy lejos de esos valores. Los hospitalarios estamos atravesando una situación por demás sensible, está afectada nuestra salud física y mental comprometiendo la vida de nuestros familiares. Vemos derrumbarse compañeros, vecinos, conocidos, soportando varias horas de guardia sosteniendo un sistema nefasto con carencias déspota que hace uso y abuso de sus trabajadores sin detenerse a velar por los compañeros que dejaron su vida en esta maldita pandemia», indicó

El plenario de secretarios generales de ATE Río Negro aprobó por unanimidad, la semana pasada, la propuesta de incremento salarial ofrecida en paritarias. En tanto UPCN responderá en los próximos días.

La iniciativa contempla la incorporación de manera permanente de una suma fija de 6.000 pesos a liquidarse con los haberes de septiembre, de manera complementaria, y un incremento del 10% que se sumará con los haberes de octubre.