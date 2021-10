Tras la caída de una paciente, secuestraron ambulancias

El video de una camilla con una paciente cayendo desde una ambulancia generó múltiples reacciones. La primera, claro está, es determinar el estado de salud de la persona que era transportada por el vehículo de la empresa Vital. Luego llegó el momento de buscar responsabilidades, por eso el área tránsito del municipio de Bariloche secuestró dos Ford Ranger que no contaban con la habilitación correspondiente para prestar el servicio de traslados de enfermos, una de esas trabajó hasta hace muy poco en la sede de esa firma en Neuquén capital.

La encargada del área de Seguridad Vial del municipio, Cristina Painefil, aseguró que esta mañana se realizó un operativo solicitado de manera especial por las autoridades de Salud Pública y que ante la negativa de los empleados de la firma de presentar los papales correspondientes, procedieron al secuestro de las dos ambulancias que estaban en la sede.

Painefil confirmó que hubo una clara intención de los choferes de no querer colaborar con el procedimiento por lo que "tuvimos que secuestrar las ambulancias, cuando tengan la documentación y traigan la habilitación correspondiente serán entregados". Y aclaró que "no sabemos si tienen o no la habilitación, o está vencida" dado que no les quisieron mostrar ninguna documentación.

Tránsito de Bariloche trasladó durante la mañana de hoy las dos camionetas Ford Ranger que tiene Vital en su sede de Bariloche. Quedaron secuestradas en el depósito municipal hasta que los encargados de la empresa presenten la documentación correspondiente que indique que los vehículos cuentan con las habilitaciones correspondientes de Salud Pública. Uno de los vehículos que cumple funciones de traslado de pacientes, hasta hace muy poco estaba abocada a la misma tarea en Neuquén capital para la misma empresa.

El procedimiento ordenado por Salud Pública y desarrollado por Tránsito de Bariloche se desarrolló tras la caída de una camilla con una paciente en plena calle Onelli, luego de abrirse la puertas traseras de la ambulancia. Todo quedó registrado en un video de una cámara de seguridad de un supermercado.

Antes de que las ambulancias de Vital puedan volver a trasladar a algún paciente, además de presentar las correspondientes habilitaciones, deberán ser sometidas a revisaciones ya que fue sorprendente como se abrieron las puertas del vehículo y determinar por qué la camilla no estaba asegurada en el interior. Además de una supuesta negligencia del personal de la empresa, ya que en el sector de traslado, sólo iba la paciente sobre la camilla, si ningún enfermero que la asista.