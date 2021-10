Le negaron alquiler en Neuquén "por ser madre soltera"

A la hora de buscar alquiler en estos tiempos donde los precios se fueron "por las nubes", hay muchos sueldos que no alcanzan. Además, en la mayoría de los casos, hay que contar con muchos requisitos para poder ingresar a una nueva vivienda: dos o tres recibos de sueldo, dos garantes, depósito, honorarios y mes por adelantado. Como si fuera poco, una situación poco agradable le tocó vivir a una joven madre: "No te podemos alquilar porque además de tener un bebé, sos mamá soltera. Lo lamentamos, requisitos del dueño", fueron las palabras por parte de una mujer que trabaja en una conocida inmobiliaria de Neuquén.

Pilar y su hijo de un año y medio, Felipe; están en busca de una nueva vivienda ya que en el lugar dónde alquilan está pronto a vencer, y la renovación del mismo con el nuevo monto, es imposible para ella: "Vivimos en un departamento bastante chico, estamos cómodos, pero como mi peque está más grande buscaba un lugar más amplio, dentro de mis posibilidades", comenzó a relatar la joven a la redacción de mejorinformado.com.

Junto a su niño recorrió varios barrios de la ciudad y llamó a cada cartel que veía, en vano, ya que todo lo hallado se escapaba de su presupuesto. No tuvo otra opción de ir al plan "B", el menos deseado: inmobiliaria. Buscó en varias páginas conocidas, en redes sociales, hasta que encontró una casa, que según pensó ella "era perfecta para los dos".

"Llamé y me citaron este lunes a la tarde. Fuimos con Felipe, llevé todos los papeles (por las dudas) y la recepcionista que se llama Mariana, me atendió muy bien. Me mostró fotos del PH y, la verdad, me cerraba de todos lados. Estaba en el centro y si me acomodaba con los gastos, podía acceder", contó Pilar, quién se fue de esta céntrica agencia inmobiliaria bastante entusiasmada a la espera de que la llamen, como le dijeron, para poder firmar el contrato.

Siguiendo su relato, contó que la llamaron dos horas después y, de hecho, pensó: "Qué rápido todo". Pero, Mariana, la misma mujer que le había dado ya "por hecho" que iba a tener una nueva casa para ella y su bebé, le dijo: "Hola Pilar, perdón. No te vamos a poder alquilar. Hablé con los dueños y ellos prefieren alquilarle a una pareja o, a un hombre soltero". Pilar, asegura que se quedó muda porque "no podía creer lo que estaba escuchando".

Brindando más detalles, expresó que preguntó si era un chiste, y como respuesta recibió: "No te podemos alquilar porque, además de tener un bebé, sos mamá soltera. Lo lamentamos, requisitos del dueño".

Pilar asegura que, después de lo sucedido, tuvo la intención de comunicarse nuevamente. Sin embargo, no consiguió que respondan el llamado.

En pleno siglo XXI, se siguen padeciendo estos atropellos. Al parecer, ahora en Neuquén, si sos madre soltera no podés alquilar en algunas viviendas.