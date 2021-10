El “caminante neuquino” ya está en San Luis

En cada lugar que llegan, Sergio Muñoz y su perra Estrella, son la atracción. Como también lo son en la ruta en plena meseta de Mendoza, de San Juan o de San Luis. Ambos, alrededor de un “carri-casa” que trasporta todo lo que hay que tener para pasar el día o la noche en medio de la banquina más desolada del país. El destino final es Alaska pero mientras tanto, el caminante y su mascota disfrutan cada metro de viaje, cada lugar que conocen, cada persona que se acerca.

Lo importante es el viaje, dice Sergio desde el norte de San Luis, por AM 550 y 24/7 Noticias. Y recorre un par de anécdotas que ilustran ese pensamiento, porque lo inesperado y lo mágico pueden suceder en el camino. Un corte de pelo, al paso y en la banquina, realizado por un camionero: “fue muy loco porque paró un camionero y me dice mirá, yo soy peluquero y la única mano que te puedo dar es hacerte un corte” y “ahí nomás me lo hizo, un copado”.

En el programa “Mejor informado Radio”, el neuquino que partió desde Villa El Chocón el 1 de agosto, también detalló la visita que realizó a la comunidad originaria huarpe en San Juan “porque tenía el deseo de conocer a esa gente que vive en un lugar tan árido pero tan hermoso por su gente, que me recibió con los brazos abiertos y me hizo uno más de la comunidad”.

En estos días se encuentra en el último tramo de la provincia de San Luis y “no sé cuánto me quedaré porque quiero sacar muchas fotos y conocer lugares increíbles”, comenta Sergio mientras indica que todas las vivencias de este desafío se pueden seguir por las redes sociales como “Una Aventura Alocada” y también allí la posibilidad de realizar un aporte económico para sostener el viaje.

Sergio padeció el Covid 19 el año pasado, desde El Chocón fue trasladado e internado en el Espacio Duam (un amplio salón de eventos ubicado en cercanías del aeropuerto de la capital neuquina) y cuando obtuvo el alta comenzó a elaborar el viaje mientras soldaba la estructura del carro que le sirve de trasporte de ropa, alimentos, carpa y descanso para su compañera, durante la caminata.

“Los sueños se cumplen, las metas se alcanzan”, sostuvo el caminante, al tiempo que aclaró que Estrella aparece en muchas fotografías echada o durmiendo sobre la lona del carro “porque no quiero que se lastime las patitas con el ripio o el asfalto, es mucho para ella caminar 30 o 35 kilómetros por día, por eso ella hace de guía desde el carro”.