Por tercera vez golpeó brutalmente a su beba en plena calle

El reloj marcaba las 19:15 en un día totalmente caluroso y con humedad en la capital neuquina. El sol aún estaba presente, y el atardecer firme no se quería ir. En pleno bajo neuquino, jóvenes y familias enteras disfrutaban de las últimas horas que le quedaba al martes. En simultáneo, en el sector dónde esta ubicado el Cenotafio a Los Caídos en Malvinas, nuevamente, y por tercera vez, se vivió la misma situación que meses atrás.

Un joven padre golpeó violentamente a su beba de tan solo un año y medio, a plena luz del día, frente a mucha gente. Esta vez, solo un hombre actuó. "Esta re drogado este pibe, si la Justicia no hace nada, porque nos vamos a meter nosotros", era uno de los comentarios de las personas que fueron testigos de los gritos desesperados de la pequeña niña.

Su papá la zamarreaba, y le pegaba varias veces en el cuerpo. Todos estaban anonadados, paralizados, solo uno de ellos, al ver la terrible escena agarró de la remera a este joven padres que suele vender bolsas de residuos allí, y lo empujo provocando que caiga al suelo. En este momento, quien intervino en medio de la golpiza a la criatura, intentó agarrarla y resguardarla.

"Ahí, se para este pibe, le sacó la nena y se la llevo arrastrándola, fue terrible, la gordita a penas sabe caminar", sostuvo una de las testigos a la redacción de mejorinformado.com. Además, agregó que reconoció su "no accionar" en ese momento: "La verdad que sentí miedo, si, soy una cagona, pero yo trabajo acá cerca y lo conozco, y no sabes con que te puede salir. Pero me da bronca que la policía no hace nada, solemos avisarles, a los bicipolicias y no van ni siquiera buscarlo".

LA GOLPEÓ EN TRES OPORTUNIDADES EN TRES MESES

Como lo contamos de este medio el pasado 8 de agosto; eran las 17 horas, cuando los llantos de la pequeña se escuchaban fuertemente, y se apreciaba la desesperación de la menor. El padre la sujetaba entre sus brazos, y sus gritos también, era inevitable, no escucharlos: "Cállate, no llores más pendeja de mierda, ya te compre el globo, que queres", era una de las frases que repetía. Minutos después, la comenzó a zamarrear y a pegarle ante la mirada atónita de los transeúntes.

Mauro, iba en su bicicleta y fue otro de los tantos testigos, sin embargo, él no lo dudó, frenó inmediatamente dejando caer su bicicleta y trato de calmar al padre: "Para flaco, la estás lastimando", frase que enfureció aún más al agresor que sosteniendo de un brazo a la nena (que seguía llorando desconsoladamente), comenzó a insultar al joven con una actitud también violenta con claras intenciones de golpearlo: "Que te metes vos, ella es mi hija y yo hago lo que quiero. ¿Vos también queres que te faje?", le dijo a los gritos.

Solo dos semanas después, la agredió físicamente en el mismo lugar, con menos gente presente, pero con la misma violencia. En esta oportunidad una mujer bajó de su auto al ver lo que estaba sucediendo. Solo recibió insultos de este joven padre. Luego radicó la denuncia en Fiscalía.