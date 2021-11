Definen si van a juicio los ex jefes policiales del 2007

El juez de Garantías Lucas Yancarelli, definirá el próximo jueves si eleva a juicio la causa conocida como “Fuentealba II” que tiene a ocho ex integrantes de la Policía –incluidos el jefe y subjefe del año 2007- acusados de encubrimiento. Así lo anunció el magistrado al término de la audiencia de control de acusación, que se realizó en tres extensas jornadas.

La audiencia demandó en total 18 horas en las que el abogado del gremio docente, Marcelo Medrano, expuso el alcance de la acusación a los ex policías que tenían el control de mando y el poder para decidir, durante el operativo de represión a una marcha docente en Arroyito, el 4 de abril de 2007, donde fue asesinado el docente Carlos Fuentealba por una granada de gas lacrimógeno lanzada por el policía Darío Poblete, ya condenado.

Los ocho imputados son Carlos Salazar, ex jefe de la Policía; Moisés Soto, ex sub-jefe de la Policía; Adolfo Soto, quien revestía como Superintendente de Seguridad Metropolitana; Mario Rinzafri, ex director de Seguridad a cargo del operativo; Jorge Garrido, quien era jefe del Departamento de Seguridad Metropolitana; el sub comisario Aquiles Atreo González; el oficial principal Julio Lincoleo, y el agente Benito Matus.

“A pesar de las terribles limitaciones impuestas por el TSJ y del Tribunal de Impugnación (el 28/5/21) se logró avanzar en la búsqueda de la verdad por los delitos cometidos por oficiales de la policía del Neuquén”, señaló ATEN en un comunicado al término de la audiencia.

“Estamos a un paso que el juez de Garantías resuelva la elevación a juicio oral y público, a pesar que en la tercera y última jornada de la audiencia, los defensores se ocuparon de dejar muy en claro que no quieren ir a juicio. Mediante un eufemismo prevención del delito y cumplimiento del deber tratan de consagrar la impunidad”, agregó.

Tras considerar que los defensores “hicieron todo lo posible para desacreditar, entorpecer, calumniar e impedir el acceso a la justicia, se opusieron y rechazaron todas y cada una de las pruebas ofrecidas como así también los planteos realizados por la querella”, el gremio cuestionó que “ofrecieron como testigo de parte al ex gobernador y máximo responsable del fusilamiento público de Carlos Fuentealba, Jorge Sobisch”.