Marcharán en Neuquén pidiendo justicia por Lucio

Este domingo cientos de personas marcharon en localidades de La Pampa pidiendo justicia por Lucio, el niño de cinco años que, según indican las investigaciones, fue asesinado por su madre y la pareja. Ahora, vecinos convocan a una marcha en Neuquén, este martes a las 18 horas desde el monumento a San Martín hasta la Plaza de Las Banderas.

"Mañana convocamos a una marcha, pedimos a vecinos que por favor vayan y lleven una velita blanca para realizar un minuto de silencio. Que esto se haga público y que no haya más Lucios, que actúe la Justicia cuando tiene que actuar", dijo Graciela, precursora de la protesta.

En 24/7 Canal de Noticias, se solidarizó con el padre de la criatura y pidió que "no vuelva a pasar esto, que se escuche a los padres y abuelos que lucharon para que este niño esté en su casa", pero "la Justicia no ha escuchado hasta la muerte".

"Pedimos justicia y que no haya más Lucios, en ningún lado haya maltratos de niños, niños desaparecidos, porque la justicia actúa mal".

"Tengo sobrinos de la misma edad, tengo mi cuñado que hace tres años no ve a su nena, que lucha y la Justicia no lo escucha. No más rehenes, que la Justicia empiece a escuchar e investigue más los casos, siempre hay denuncias anónimas, casos trabados", concluyó.

El país y las redes sociales continúan consternadas luego de que el viernes por la noche, el niño Lucio Dupuy, de cinco años de edad, perdiera la vida a causa de supuestos golpes que le habrían propinado su madre, Magdalena Espósito Valenti (24 años), y la pareja, Abigail Páez (27).