Aseguran que el 75% de los alquileres no está registrado

La nueva Ley de Alquileres que rige en el país, dispone varios cambios entre los cuales ahora obliga a los propietarios e inmobiliarias a la registración de la operación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e incluye a los contratos desde el 1 de julio del 2020 en adelante, estableciéndose un plazo para hacerlo hasta el 15 de abril del corriente.

En Neuquén, Pamela Gaita, referente de la Unión de Inquilinos aseguró que “solo el 25% de los alquileres se encuentran registrados en rentas, lo que hace que los inquilinos terminen resignando calidad de vida para vivir bajo un techo, ante las amplias situaciones de irregularidad que hay en el sector inmobiliario”.

Gaita, en declaraciones vertidas en 24/7 Canal de Noticias, dijo que “se espera que la nueva reglamentación permita blanquear en términos legales los contratos de alquileres que muchas veces se disfrazan de locaciones o contratos comerciales, y que también dé por finalizada la imposibilidad que tiene el inquilino de reclamar lo que le corresponde”. Con esto “se busca contener a un sector de la población que está desprotegido”, señaló.

La referente de la Unión de Inquilinos, dijo que los contratos no regularizados “no sólo influyen en la cuestión económica, sino que implican la informalidad en todo sentido”, ya que no permiten la solicitud de un medidor de energía eléctrica para una nueva conexión o aprovechar para reducir el monto de alquiler en el Impuesto a las Ganancias.

Gaita manifestó también que esto viene de la mano de la modificación del código civil para incorporar el registro de contratos, “es una manera de desalentar los alquileres informales que siempre terminan perjudicando a los inquilinos. No sólo la cuestión económica, sino que implican la informalidad en todo sentido, terminan resignando calidad de vida para vivir bajo un techo”.

